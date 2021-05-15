Не подорожает только гречка – как и на что вырастут цены до конца года

Нацбанк прогнозирует до конца года инфляцию до 5%. Эксперты считают, что она будет выше. Дорожают продукты, топливо, коммунальные услуги

Рост цен на продукты - следствие мировой конъюнктуры, считают эксперты

Украинцев в этом году ждет намного больший рост цен, чем в прошлом, уверены экономисты. Позади лишь треть года, а цены в среднем уже подскочили почти на 5% по сравнению с декабрем 2020-го. За год картина еще хуже – в течение 2020 года инфляция составила 7,6%. Что уже подорожало больше всего и какой может быть инфляция к концу года, выяснил сайт "Сегодня".

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Как растут цены

В этом году рост цен значительно опережает прошлогодний. Напомним, за весь 2020 год инфляция составила всего 2,7% год к году, причем она резко ускорилась в сентябре-ноябре. В этом году только за первые четыре месяца имеем рост почти втрое больше. Дорожает все: продукты, топливо, коммунальные и медицинские услуги, даже образование. Подешевели только одежда и обувь.

Для сравнения: в январе-апреле 2020 года по сравнению с 2019 годом инфляция была 2,5%. Потом был обратный процесс – дефляция, за лето почти на 1%, прежде всего за счет сезонного удешевления овощей и снижения цен на природный газ и нефтепродукты. В январе-апреле 2020-го, кроме борщнабора, так же, как и в нынешнем году, дешевели одежда и обувь, развлечения и отдых (напомним, год назад в разгаре была эпидемия коронавируса, не до развлечений). Из-за снижения цен на газ и топливо тогда упали тарифы на горячую воду и проезд в транспорте. В этом году такого не предвидится. Наоборот, все только дорожает.

Как подорожали продукты

Стремительнее всего за четыре месяца поднялись цены на продукты ежедневного спроса – куриные яйца, подсолнечное масло, хлеб, сахар (см. инфографику).

Но дорожают и другие продукты: мясо – на 4,4% (+5 грн за кило свинины), рыба на 5,9% (+4,8 грн за кило мороженой морской рыбы эконом-сегмента), молоко – на 4,3% (+1,1 грн/л), сыр – на 5,6% (+6,2 грн/кг), сливочное масло – на 5,2% (+2,3 грн за пачку 200 г, 72% жира). Только за эти пять позиций придется выложить больше почти на 20 гривен, чем год назад.

Зато дешевле борщнабор: теперь все ингредиенты для национального блюда (по 1 кг каждого) стоят меньше на 9,7% (-3,05 грн), чем год назад.

Как подорожали товары и услуги

Среди товаров и услуг самым неприятным стал рост цен на природный газ – за год более чем в 1,5 раза. Сейчас куб. м газа стоит около 10 грн. Эта цена сохранится еще год, так как власти ввели фиксированные цены на газ независимо от сезона. Это подорожание украинцы в полной мере ощутят осенью и зимой – станет дороже отопление. Возможный плюс от фиксированных цен в том, что тарифы не будут заоблачными, если к отопсезону стоимость газа на еврорынке поднимется выше 320 долларов за 1000 куб. м, а курс доллара в Украине вырастет по сравнению с нынешним.

Удар по кошельку получили и автомобилисты: с начала года нефтепродукты подорожали на 8,6%. Например, литр бензина А-95 стоит теперь 29 грн, то есть, цена на него почти вернулась на уровень начала 2020 года. Затем началось снижение стоимости горючего из-за удешевления нефти. К маю 2020 года А-95 подешевел до 23 грн/л.

На ряд других товаров и услуг цены только повышались уже два года подряд.

Более чем на 40% выросли в цене услуги водоснабжения и канализации – по 20% с лишним в год. В деньгах это примерно 8 грн за каждый кубометр холодной воды. Очевидно, что на столько же подорожала и горячая вода, которую получают подогревом холодной, подаваемой в дома водоканалом.

Также ползуче дорожают медицина и образование – за год стоимость этих услуг повысилась соответственно на 7,5% и 14%, за два года – на 11,2% и 27,4%.

Эксперты: Еда в мире дорожает

Экономисты объясняют рост цен на продовольствие в Украине общемировой тенденцией: по данным – продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, цены на продукты в мире повышаются десятый месяц подряд.

"Подорожанию продовольствия способствуют два фактора: страны Латинской Америки сократили предложение агросырья на мировом рынке, в Китай, наоборот, наращивает спрос. К концу года цены на продукцию АПК вырастут еще на 14% процентов", – говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

А так Украина является крупным экспортером продовольствия на мировом рынке, то очевидно, что цены внутри страны будут стремиться к мировым.

"Рассмотрим наиболее подорожавшие позиции: подсолнечное масло, сахар, яйца, хлеб, – анализирует член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – На масло значительно выросли мировые цены из-за повышения спроса со стороны КНР и других стран Юго-Восточной Азии. А Украина – крупнейший в мире экспортер "олии". Очевидно, что наши производители не будут продавать масло внутри страны дешевле, чем за рубеж. Сахара в стране наварено меньше, зерна тоже собрано меньше. Цены на него повысились в том числе и из-за роста себестоимости, так как поднялись минимальные зарплаты. Повышение стоимости зерна отразилось на цене хлеба, куриных яиц, в стоимости которых 60% – это затраты на корм".

Прогнозы на второй квартал и до конца года

На днях Нацбанк обнародовал расчеты своих аналитиков об ожидаемой инфляции в 2021 году. По прогнозу НБУ, инфляция начнет замедляться осенью 2021 года и вернется в диапазон 5% ± 1 п.п. в I полугодии 2022 года. Этому будут способствовать исчерпание эффекта низкой базы сравнения, поступление на рынки нового урожая, а также решение НБУ о повышении учетной ставки. В этом году в Нацбанке ожидают годовую инфляцию на уровне 7%. Чтобы достичь такого показателя, в мае-августе, цены, как минимум, не должны повышаться, а в сентябре-декабре инфляция не может быть выше 2,5%.

Наши эксперты считают прогнозы Нацбанка оптимистичными – по их расчетам, инфляция в этом году должна быть выше.

Александр Охрименко говорит, что во втором квартале рост цен замедлится, но все равно окажется заметным.

"В апреле уже имеем инфляцию 0,7%, в мае будет не меньше за счет повышения тарифов на газ, удорожания топлива, автоперевозок, – анализирует Александр Охрименко. – Из-за поздней весны останутся дорогими овощи нового урожая и ягоды, это значит, что в июне дефляции тоже не будет. Она возможна, как обычно, в июле и августе, но в цифрах пока сложно прогнозировать. С осени снова будет ускорение инфляции, по итогам года будет 9,5-9,8%", – подытожил Охрименко.

Олег Пендзин также оценивает годовую инфляцию не выше 9,5%.

"Инфляция может быть и ниже, если соберем хороший урожай зерновых, – говорит Олег Пендзин. – Во втором квартале ожидаем инфляцию до 2,5%, это вдвое ниже, чем в первом. Лето будет минимально инфляционным, а вот в четвертом квартале рост цен окажется сопоставимым с первым кварталом. Поэтому 7% за год – слишком оптимистичный прогноз".

Оба эксперта говорят, что точно не будет подорожания ни яиц, ни сахара, ни подсолнечного масла, наоборот, цены на них могут пойти вниз, так как спрос снизился. Яйца уже подешевели. А вот мясо, молочная группа продуктов, хлеб будут постепенно, на 0,5-1% в месяц, дорожать.

Еще одна хорошая новость: гречневая крупа больше дорожать не будет и дефицита ее не ожидается, пообещали в Кабмине. Подробнее смотрите в сюжете.

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