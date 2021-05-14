Украина заплатит кредиторам на 3,3 млрд гривен больше, чем ожидалось

Министерство финансов изменило расчетные выплаты по государственному долгу на 2021-й и 2022 год. Расходы на кредиты вырастут

По внешнему долгу заплатим меньше, чем по внутреннему / Фото: AFP

Несмотря на то что Украине удалось сократить государственный долг, прогноз по выплатам кредиторам на этот год вырос на 3,3 млрд гривен, до 602 млрд гривен. Всего по внутреннему долгу в 2021 году Украине должна будет заплатить 441,1 млрд грн, по внешнему – 161,3 млрд гривен. А прогноз выплат по госдолгу в 2022 году вырос почти на 12 млрд грн, до 350,9 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

В частности, прогноз выплат по государственному долгу в апреле-июне 2021 года вырос на 0,98 млрд гривен, до 166,7 млрд грн, в июле-сентябре – на 0,5 млрд гривен, до 169,6 млрд гривен. Прогноз выплат в октябре-декабре 2021 года увеличен на 1,9 млрд грн, до 119,9 млрд гривен.

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Напомним, Украина в марте прошла первый в этом году период пиковых выплат по государственному долгу. Следующий месяц с высокой финансовой нагрузкой – сентябрь. Эксперты настаивают, что к этому моменту Киеву следует получить транш от Международного валютного фонда. Однако пересмотр программы МВФ все еще не состоялся.

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