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Украина возобновляет сообщения со Словакией: список поездов и расписание

1 июля, 18:00

Виктория Барановская

Поезд Кошице – Мукачево – Кошице ежедневно будет курсировать в Словакию, у него предусмотрена остановка в Чопе

Фото: коллаж "Сегодня"

С четверга, 1 июля, Украина возобновила железнодорожное сообщение со Словакией. "Укрзализныця" восстанавливает ежедневное курсирование поездов №960/961 и №962/963 Кошице – Мукачево – Кошице.

Об этом сообщает пресс-служба

"Это стало возможным благодаря договоренности украинской и словацкой железных дорог и в связи с улучшением эпидемической ситуации", – говорится в сообщении.

Компания восстанавливает:

Также "Укрзализныця" восстанавливает курсирования поездов №8862/8861 Кошице – Чоп и №8860/8863 Чиерна над Тисой – Чоп.

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"Восстановление и развитие международного железнодорожного сообщения – один из приоритетов работы пассажирского хозяйства Укрзализныци. Сейчас уже восстановлено железнодорожное сообщение с Австрией, Венгрией и Словакией. Переговоры по сообщению с Польшей продолжаются, надеюсь, уже скоро мы восстановим скоростные маршруты в Перемышль", – сказал и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

Билеты на поезда могут приобрести все желающие в международных билетных кассах вокзалов. Однако следует соблюдать все коронавирусные нормы и не забывать о правилах въезда на территорию Словакии.

Отметим, что сообщение между странами восстановили из-за стабилизации эпидситуации из-за коронавируса в Украине и Словакии.

Ранее мы сообщали, что с 1 июня "Укрзализныця" возобновила международное сообщение с Австрией и Венгрией, поезд Киев – Вена курсирует ежедневно.

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