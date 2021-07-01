Украина возобновляет сообщения со Словакией: список поездов и расписание

Поезд Кошице – Мукачево – Кошице ежедневно будет курсировать в Словакию, у него предусмотрена остановка в Чопе

Фото: коллаж "Сегодня"

С четверга, 1 июля, Украина возобновила железнодорожное сообщение со Словакией. "Укрзализныця" восстанавливает ежедневное курсирование поездов №960/961 и №962/963 Кошице – Мукачево – Кошице.

Об этом сообщает пресс-служба

"Это стало возможным благодаря договоренности украинской и словацкой железных дорог и в связи с улучшением эпидемической ситуации", – говорится в сообщении.

Компания восстанавливает:

Поезд №960 Кошице – Мукачево будет отправляться в 09:08 по словацкому времени, в 12:00 прибывать в Чоп и в 14:00 по украинскому времени прибывать в Мукачево. В обратном направлении поезд №961 Мукачево – Кошице будет отправляться в 14:48 и в 18:13 прибывать в Кошице.

Поезд №962 будет отправляться из Кошице в 11:51, прибывать в Чоп в 14:51 и в Мукачево в 16:53. Обратно поезд №963 будет отправляться из Мукачево в 18:16 и прибывать в Кошице в 21:33

Также "Укрзализныця" восстанавливает курсирования поездов №8862/8861 Кошице – Чоп и №8860/8863 Чиерна над Тисой – Чоп.

Реклама

"Восстановление и развитие международного железнодорожного сообщения – один из приоритетов работы пассажирского хозяйства Укрзализныци. Сейчас уже восстановлено железнодорожное сообщение с Австрией, Венгрией и Словакией. Переговоры по сообщению с Польшей продолжаются, надеюсь, уже скоро мы восстановим скоростные маршруты в Перемышль", – сказал и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

Билеты на поезда могут приобрести все желающие в международных билетных кассах вокзалов. Однако следует соблюдать все коронавирусные нормы и не забывать о правилах въезда на территорию Словакии.

Отметим, что сообщение между странами восстановили из-за стабилизации эпидситуации из-за коронавируса в Украине и Словакии.

Ранее мы сообщали, что с 1 июня "Укрзализныця" возобновила международное сообщение с Австрией и Венгрией, поезд Киев – Вена курсирует ежедневно.