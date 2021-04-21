Украина теряет миллиарды гривен на цветах: против импортных роз ввели драконовские меры

Каждый год Украина импортировала цветов почти на 200 млрд грн, а свои производители в это время несли убытки

Чтобы не терять миллиарды гривен на привозных цветах, Украина введет специальные меры в отношении импорта срезанных свежих роз независимо от страны происхождения и экспорта.

Газета "Урядовий кур’єр" опубликовала решение Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) от 16 апреля, которое вступит в силу через 30 дней.

Это решение было принято после специального расследования, проведенного по инициативе ведущего украинского производителя – ООО "Аскания-Флора" – и затрагивало период с начала 2017 года по середину 2020 года. За это время импорт роз в Украину в абсолютных показателях вырос на 71,4%, доля импорта относительно производства — на 72,3%, а в потреблении — на 40,1%.

При увеличении объемов видимого потребления роз в Украине на 20,4%, объемы производства "Аскания-Флора" упали на 26,3%, продаж — на 25,3%, экспорта — на 79,2%, а цены продаж были существенно ниже себестоимости при росте последней на 23,1%.

Расследование показало, что стоимость импортных роз за период расследования была ниже цены и себестоимости отечественных роз, и разница между ними к середине 2020 года выросла на 22,6% и на 33,7% соответственно.

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Поэтому Украина на три года вводит спецпошлину на розы. Через месяц она будет составлять 56%; через 12 месяцев со дня применения спецмер – 44,80%; через 24 месяца – 35,84%.

Согласно решению МКМТ, действие таких специальных мер не распространяется на импорт в Украину роз из шести десятков государств (более половины из которых представляют Африканский континент): Азербайджана, Армении, Анголы, Афганистана, Бангладеш, Беларуси, Бенина, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутана, Вануату, Восточного Тимора, Гаити, Гамбии, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Демократической Республики Конго, Джибути, Замбии, Исландии, Йеменской Республики, Казахстана, Камбоджи, Кирибати, Кыргызстана, Лаоса, Лесото, Либерии, Лихтенштейна, Мавритании, Мадагаскара, Малави, Мали, Мозамбика, Молдовы, Мьянмы, Непала, Нигера, Норвегии, Руанды, Сан-Томе и Принсипи, Сенегала, Сьерра-Леоне, Соломоновых островов, Сомали, Союза Коморских островов, Судана, Таджикистана, Танзании, Того, Тувалу, Туркменистана, Уганды, Узбекистана, Центральноафриканской республики, Чада, Черногории, Швейцарии, Эритреи, Эфиопии и Южного Судана.

Такие антидемпинговые меры в первую очередь коснутся Нидерландов, которые по данным Госстата, только за первые два месяца 2021 года продали в Украину "живых деревьев и других растений" почти на 9 млн долларов. Эквадор за это время импортировал растений на 1,3 млн долларов.

Напомним, в 2018 году импорт цветов и бутонов в Украину вырос до 7803 тонн на 7 млрд долларов (около 190 млрд гривен). В тройку ключевых стран-импортеров вошли Нидерланды (около 97 млрд гривен), Эквадор (44,3 млрд гривен) и Турция (16 млрд гривен). А в 2017 году импорт цветов и бутонов в Украину составил 7480 тонн на 6,8 млрд долларов (более 185 млрд гривен).

Также напомним, что импортеры цветов, комнатных растений и луковиц жаловались, что таможенные органы Украины без объяснения причин принимали решение об увеличении в 3-5 раз стоимости товара, указанного в инвойсе.

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