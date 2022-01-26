Украина разработала план развития зеленой энергетики: что заработает по-новому

Что изменится в Украине совсем скоро / Фото: Коллаж: Сегодня

У Украины появился Национальный план по развитию возобновляемой энергетики к 2030 году.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

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Проект не просто примут, а вынесут на общественное обсуждение до 20 февраля.

Нацплан не только устанавливает цели для развития, но и предусматривает конкретные меры для сбалансированного развития отрасли.

В документе определено, что в 2030 году Украина должна потреблять энергию из возобновляемых источников на уровне 27%, в частности в таких секторах:

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электроэнергетики – 25%;

отопление и охлаждение – 35%;

транспорта – 14%.

Значительное внимание Нацплан уделяет обеспечению устойчивости генерации объектов возобновляемой генерации и повышению надежности, поскольку Украина имеет значительные технические и экономические вызовы.

Также планируется внедрить механизм выдачи гарантии происхождения электроэнергии и стимулировать использование зеленой энергетики в транспортном секторе.

В настоящее время документ направили на согласование в соответствующие органы исполнительной власти.

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Украина может стать водородным хабом

По словам советника министра иностранных дел по вопросам развития водородной экономики Александра Репкина, зеленый водород может помочь Украине избавиться от энергетической зависимости.

Он напомнил, что в июле 2020 Украина стала уникальным партнером Евросоюза в производстве и поставке водорода.

По мнению Репкина, такую возможность мы не имеем права упустить, поскольку это может принести Украине миллиардные инвестиции и сделать главным водородным хабом Европы к 2050 году.

"Сегодня" также писали, когда Украина начнет производить собственный водород и рассказывали, какая в стране ситуация с солнечной энергетикой.