Украина разорвала договор о двойном налогообложении с РФ: что это значит

Украина разорвала очередной договор с РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Верховная Рада денонсировала соглашение между правительствами Украины и РФ, которое действовало с 1995 года. Речь идет об избежании двойного налогообложение доходов и имущества и предупреждение уклонений от уплаты налогов.

Об этом говорится в проекте закона №0146, который был принят парламентом 22 мая.

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В пояснительной записке к проекту отмечается, почему действовавшее 27 лет соглашение решили разорвать в 2022 году:

из-за военной злости русской Федерации;

через создание РФ оккупационных администраций на территории Донецкой и Луганской областей;

из-за нарушений со стороны Российской Федерации принципов международного публичного права и действующих международных обязательств (Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта и других документов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией 1997 года, Базовых соглашений о пребывании Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины и др.).

Ранее в Минфине отмечали, что благодаря этому законопроекту отменят льготные условия налогообложения резидентам РФ, которые ведут деятельность в Украине.

Отмечалось, что резиденты Украины, которые осуществляют деятельность в РФ, могут платить налоги там, не платя их в Украине, а после денонсации такая возможность у них исчезнет.

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Россию признали страной-террористом

За такое решение проголосовали нардепы Верховной Рады, запретив использовать военную символику РФ на территории нашего государства.

Соавтор законопроекта, председатель Комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев рассказал, что украинское законодательство дополняется новыми терминами "государство-террорист" и "символика военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину".

"Буквы "Z", "V" признаются символикой военного вторжения России в Украину, если их использование соответствует установленным этим законом признакам", – подчеркнул он.

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Раньше мы рассказывали, как на Украине повлияет длительная война, и писали, какую международную помощь могут получить украинцы, которые вынуждены были покинуть родные дома из-за войны.