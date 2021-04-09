Украина продолжает покупать российский ток, пока Россия бряцает оружием на границе, – нардеп

Украина за последние 3 месяца заплатила в российский бюджет 1 млрд грн за импорт электроэнергии, и продолжает закупать ток, несмотря на стягивание страной-агрессором войск к границе.

Об этом заявил бывший глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.

"Украина выплатила более миллиарда гривен за только 3 месяца и 8 дней этого года. Оплатила в бюджет Российской Федерации и Беларуси для финансирования вооруженных сил, вооруженных учений и этого бряцания оружием у нас на границе, которое теперь, как вы говорите, пугает каждого гражданина Украины. Может, мы перестанем хотя бы финансировать запугивание Украины? Вот как необходимо действовать", – заявил нардеп в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что инициирует в парламенте отставку всех членов НКРЭКУ, которые покрывают закупку тока в России и выписывают себе за это премии из бюджета.

"Мы требуем уже в парламенте снять 100% всех членов этой НКРЭКУ. Потому что именно они позволяют импорт электроэнергии из России. Именно они выписали себе в данный момент, они же на передовой не бывают, миллионные премии, зарплаты. За что? За то, что импортируют электроэнергию из России. Это безобразие внутри страны. Надо навести порядок, и тогда, поверьте мне, будет легче и с международными партнерами", – подчеркнул Наливайченко.

Напомним, одной из основных причин падения оптовых цен на электроэнергию ниже себестоимости стал импорт из России и Беларуси. Он привел к искусственному искажению ценовой ситуации в сегменте рынка на сутки вперед.

Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано более 600 млн кВт·ч на сумму 900 млн грн.