Украина продлила торговое эмбарго: что нельзя будет завозить из России

Украина продлила запрет на ввоз товаров из РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина продлила действие запрета на поставку значительного перечня российских товаров на 2022 год как ответ на ограничительные меры со стороны РФ.

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Соответствующее постановление приняли на заседании Кабинета Министров 23 декабря.

Основные товары, входящие в перечень запрещенных – это мясо, рыба, шоколад, кофе, печенье, конфеты, лекарственные средства, одежда, удобрения, вагоны, тракторы, бумага.

Такое мероприятие является ответом на эмбарго для украинских товаров, введенное Россией в 2016 году. Данный перечень дважды расширялся в 2021 году, отмечается в пояснительной записке о проекте постановления.

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Почему Украина импортирует овощи из РФ?

В этом году объем импорта из других стран в Украину начал быстро расти. Интересно, что мы завозим отнюдь не экзотические фрукты, а всем известные:

свинину;

сало;

овощи;

молокопродукты;

молоко.

По словам члена экономического клуба Олега Пендзина, причины этого разные. Например, мясо Украина импортирует из-за падения поголовья скота и удорожания комбикорма, а вот с овощами – другая история.

Огурцы попадают в Украину из Российской Федерации и всему виной – высокие цены на энергоносители. В зимний период такие овощи можно выращивать только в парниках, которые становятся очень дорогими для украинских предпринимателей.

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"Сегодня" также писали, почему Украина импортирует так много сыра из Европы .