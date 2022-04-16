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Украина потеряла миллионы! В чем подозревают работников Закарпатской таможни

Ульяна Лебич
16 апреля, 12:34
Ущерб государства достигает почти 8 млн грн, а общая сумма потерь больше в разы

Незаконный импорт изрядно помешал экономике страны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за незаконного импорта нефтепродуктов компании из сферы влияния нардепа, кума Владимира Путина – Виктора Медведчука, Украина потеряла 7,8 млн гривен. В этом содействии подозревают работников Закарпатской таможни.

Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба ГБР.

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Пограничники работали на таможенном посту "Мукачево". По информации ГБР, в течение 2017-2018 годов компания из сферы влияния Виктора Медведчука импортировала железнодорожным и автомобильным транспортом нефтепродукты. Однако в документах отмечалось, что в цистернах находится газовый конденсат, не подакцизный товар.

При таможенном оформлении должностные лица таможни "не замечали" подмены и растаможивали легкие, средние дистилляты как газовый конденсат. Работники таможенного поста подозреваются ГБР в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло за собой тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины), – говорится в сообщении.