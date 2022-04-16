Украина потеряла миллионы! В чем подозревают работников Закарпатской таможни

Из-за незаконного импорта нефтепродуктов компании из сферы влияния нардепа, кума Владимира Путина – Виктора Медведчука, Украина потеряла 7,8 млн гривен. В этом содействии подозревают работников Закарпатской таможни.

Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба ГБР.

Пограничники работали на таможенном посту "Мукачево". По информации ГБР, в течение 2017-2018 годов компания из сферы влияния Виктора Медведчука импортировала железнодорожным и автомобильным транспортом нефтепродукты. Однако в документах отмечалось, что в цистернах находится газовый конденсат, не подакцизный товар.

При таможенном оформлении должностные лица таможни "не замечали" подмены и растаможивали легкие, средние дистилляты как газовый конденсат. Работники таможенного поста подозреваются ГБР в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло за собой тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины), – говорится в сообщении.

Схема разрешила организаторам уклониться от уплаты акцизного налога и НДС на миллионы гривен. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Кроме того, проверяется причастность к сделке других таможенников. Общая сумма ущерба может достичь более 35,5 млн грн.

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Лазейки для вывоза денег

Некоторые из способов вывоза денег есть не совсем законные, а некоторые – серые схемы. К примеру, таможенники могут закрывать глаза на некоторых беженцев.

Откаты на таможне будут всегда, и это их время, можно сказать. Коррупцию в стране так и не победили. Вывоз денег за границу проверяется тщательно как никогда. А если говорить о том, что лимиты установлены для возможности дополнительного заработка на откатах, то позаботиться о таможне могли сами же чиновники, так как продолжают с этого зарабатывать. Даже в период войны и подъема патриотичных настроений, – говорит аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак.

В то же время, есть и другие способы вывода денег из страны, кроме вывоза наличной валюты.

По его словам, деньги из страны можно вывести физически за взятку, криптовалюту, платежные системы типа Pay Pal, которые в период войны отменили комиссии на своей стороне. Некоторые люди находят контакты за границей, чтобы обмениваться деньгами.

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"Например, у вас есть деньги в Украине, и есть потребность вывести их, а кому-то наоборот нужно перевести деньги в Украину. Люди договариваются между собой о том, кто кому когда и куда завозит деньги в Украине и в Европе, и таким образом происходит "сделка", – резюмирует Максим Орыщак.

Раньше мы рассказывали о новых правилах на таможне, а также писали, как проходит выезд из Украины через Львов.