Украина потеряет поддержку ЕС из-за налогового давления Кабмина на зеленую энергетику, – Конеченков

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Кабинет министров Украины вводит иностранных инвесторов в заблуждение и нарушает законодательство, вводя увеличение фискальной нагрузки на предприятия зеленой энергетики в условиях многомиллиардных долгов и это приведет к потере поддержки государства со стороны ЕС.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, сообщает "Znaj.ua".

Он указал, что 30 апреля этого года три ведущие ассоциации, которые представляют большинство инвесторов – производителей зеленой энергетики напомнили представителям власти, что когда подписывался меморандум год назад, была договоренность с инвесторами – инвесторы соглашаются на сокращение зеленого тарифа для ветра на 7, 5% и для солнца от 10 до 15%.

"Как только был подписан меморандум, который согласовывался почти восемь месяцев, был принят закон № 710-9, в котором был быстро сокращен зеленый тариф. И в этих законах, начиная с закона об альтернативных источниках энергии, никаких вопросов о введении акцизного налога на возобновляемые источники энергии речь не идет", – сказал Конеченков.

"Если такой налог может быть введен, то последствия его будут для Украины очень плохи. И главное, что это повлияет и на инвестиционный климат, и на отношение к правительству, когда правительство будет обращаться за помощью к Европейскому Союзу. И Европейский Союз обязательно вспомнит, как правительство Украины выполняет свои обязательства", - заявил эксперт.

По его словам, введение этого нового налога в Налоговый кодекс – это нарушение действующего законодательства. И главное – это нарушение договоренностей с инвесторами, которые добровольно пошли на снижение "зеленого" тарифа.

"Проблема нашего правительства, что оно не просто не выполняет, а оно вводит в заблуждение реально всех производителей зеленой энергетики. И вы абсолютно правильно заметили, что обращаться в международные арбитражи иностранным компаниям гораздо проще, чем украинским. И в первую очередь пострадает именно национальный инвестор", – отметил Конеченков.

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Он добавил, что такие действия правительства ускорят обращение компаний, в первую очередь, крупных, в международные арбитражи, в национальные суды, чтобы защитить свои права и доказать, что меморандум является тоже государственным документом, который правительство предложило инвесторам и инвесторы пошли навстречу.

"Сегодня все на стороне именно зеленых. Более того, то, что именно депутаты обратились к европейскому энергетическому сообществу – это еще один шанс, что Европейское энергетическое сообщество предупредит правительство Украины о нарушении правил и договоренностей, которые предусмотрены не только в меморандуме, а благодаря, что касается развития зеленой энергетики "Зеленого перехода", – пояснил глава правления УВЭА.

Напомним, 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы. Указывается, что ГП "Гарантированный покупатель" заставило дочерние компании Modus Energy подписать дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов, и поэтому компания рассматривает это как инициирование процедуры расторжения договора купли-продажи зеленой энергии, который действует до 2030 года.

Согласно документации, истец просит арбитражный суд: признать Украину такой, что нарушила требования статей договора об Энергетической хартии; обязать Украину выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, на определенных условиях; а также обязать оплатить все понесенные расходы на арбитражное производство.

Как сообщил партнер киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев, после первого арбитражного иска компании Modus Energy против Кабинета министров Украины за осуществление шантажа по сокращению "зеленых" тарифов могут подать аналогичные иски еще до 10 инвесторов в зеленую энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в зеленой энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.