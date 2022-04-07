Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости экономики Новости экономики

Украина после войны: кто будет платить за восстановление государства

Ульяна Лебич
7 апреля, 14:22
Премьер-министр Украины рассказал, что у нас есть несколько путей, с помощью которых можно привлечь капитал

У Украины есть несколько источников, которые помогут восстановить государство / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После войны Украина начнет масштабное восстановление экономики и инфраструктуры. В этом помогут как собственные резервы и международное финансирование, так и деньги, полученные от конфискации активов России во всем мире.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью ВВС.

Реклама

По его словам, наше государство после завершения боевых действий будет иметь несколько источников для восстановления:

  • собственный бюджет, золотовалютные запасы (28,1 млрд грн по состоянию на 1 апреля);
  • конфискация активов страны агрессора на территории всех цивилизованных стран;
  • поддержка финансовых организаций и международных партнеров;
  • благотворительные взносы. Их могут производить как международные корпорации, так и частные лица.