Украина после войны: кто будет платить за восстановление государства

У Украины есть несколько источников, которые помогут восстановить государство / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
После войны Украина начнет масштабное восстановление экономики и инфраструктуры. В этом помогут как собственные резервы и международное финансирование, так и деньги, полученные от конфискации активов России во всем мире.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью ВВС.
По его словам, наше государство после завершения боевых действий будет иметь несколько источников для восстановления:
- собственный бюджет, золотовалютные запасы (28,1 млрд грн по состоянию на 1 апреля);
- конфискация активов страны агрессора на территории всех цивилизованных стран;
- поддержка финансовых организаций и международных партнеров;
- благотворительные взносы. Их могут производить как международные корпорации, так и частные лица.