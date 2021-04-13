Рассмотреть запрет на импорт тока из РФ и Беларуси депутаты планируют только после 18 мая, говорит Гриб

Украина потратила на импорт электроэнергии из России и Беларуси 1 млрд грн, что привело к возникновению миллиардного долга по заработной плате перед шахтерами. Об этом заявила внефракционный народный депутат Виктория Гриб в эфире телеканала "Украина 24", сообщает "Гордон".

"1 млрд грн уже ушел из энергосистемы Украины в бюджеты Беларуси и России. Сегодня мы рассматривали вопрос шахтеров, угольной отрасли. Люди не получают заработную плату, задолженность перед шахтерами государственных шахт уже составляет более 1 млрд грн. Эти люди не получают заработную плату", – отметила Гриб.

Политик добавила, что парламент планирует рассмотреть запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси только после 18 мая, что может привести к оттоку из энергосистемы миллионов гривен.

"И еще непонятно, сколько уйдет. Возможно не миллиард, немного меньше, но мы понимаем, насколько эти средства сейчас необходимы нашей энергетической системе", – подчеркнула народный депутат.

Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

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До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт·ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал "Минпром". По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

1 февраля 2021 года на сайте "Укрэнерго" появилась информация, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт·ч. По данным "Интерфакс-Украина", две украинские компании получили доступ к импорту.

18 марта стало известно, что о необходимости ограничения импорта электроэнергии из России и Беларуси заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

В первом квартале 2021 года импорт российской электроэнергии в Украину увеличился в 1,9 раза по сравнению с первым кварталом 2020 года. За три месяца 2020 года импорт электроэнергии из РФ составил 53,4 млн кВт·ч, а в январе – марте 2021-го – 100,6 млн кВт·ч. Россия оказалась одной из двух стран Европы, импорт электроэнергии из которых Украина увеличила в первом квартале нынешнего года по сравнению с первым кварталом предыдущего года. Второй является Беларусь – рост импорта составил 3,4 раза.