Украина нашла способ избежать дефицита топлива — как это повлияет на каждого из нас

Только один способ поможет Украине постепенно восстановить топливную инфраструктуру / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Силы российской армии среди прочего направлены на то, чтобы уничтожить топливную инфраструктуру Украины. Так что сегодня как никогда раньше нам нужна диверсификация направлений поставок топлива.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время разговора с министром по вопросам бизнеса, энергетики и чистого роста Великобритании Квази Квартенгом — сообщает Минэнерго.

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Это в конечном итоге хоть как-то поможет избежать дефицита горючего, а соответственно, и роста цен на него.

"Российская армия пытается уничтожать нашу топливную инфраструктуру, и Украина заинтересована в диверсификации направлений поставки топлива" , — отметил украинский министр.

Напомним, что 18 марта вступил в силу закон, которым отменен акциз на горючее и снижена ставка НДС с 20% до 7% на период действия военного положения.

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Рынок топлива кардинально изменится

По оценкам директора ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергея Куюна, профицитной ситуации и прежнего разнообразия горючего ожидать не стоит.

"Сегодня осталось меньше половины от общего количества АЗС, которые работали до войны. Но лучше пусть будет такой режим, чем не будет горючего вообще. Что касается дизтоплива, я вообще не вижу, чтобы были какие-то ограничения. Ситуация, можно сказать, нормализовалась", – сказал Куюн.

Он заметил, что 92-го бензина вообще не будет, поскольку в Европе его не производят, да и относительно газа ситуация тоже сложная, потому что его остатки и так были небольшие (однако переводить машину на газ не советует сейчас никому). Логистика и источники снабжения полностью перестроены, ведь теперь о Беларуси, России и снабжении по морю можно забыть.

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Раньше мы рассказывали, как украинцам меньше платить за бензин, а также писали, что будет с ценами на горючее в апреле.