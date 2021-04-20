Украина может стать ответчиком в европейском суде из-за нардепа "Слуги народа"

Соответствующий иск может быть подан экс-министром транспорта и основателем крупнейшей газодобывающей компании Украины "Нефтегаздобыча" Николаем Рудьковским в случае, если украинское правосудие поддастся давлению и поддержит вымогательство доли компании народным депутатом "Слуги народа" Олегом Семинским. Об этом пишет РБК в материале "От Банковой до Лондона. Чем может закончиться для власти война за "Нефтегаздобычу".

Издание также сообщает, что дело о вымогательстве доли "Нефтегаздобычи" "слугой народа" Олегом Семинским может дойти до Лондонского суда и грозит задеть политическую элиту страны – при условии, что факты политического вмешательства в уголовное дело на самом высоком уровне, откровенного злоупотребления правосудием и вымогательства под прикрытием депутатского мандата подтвердятся.

"К тому же, помимо Лондона, на горизонте возникает и Европейский суд по правам человека – последняя инстанция для пострадавшей стороны в случае бессилия национального правосудия", - говорится в публикации.

Ранее основатель "Нефтегаздобычи" Николай Рудьковский, семье которого принадлежит часть компании, написал письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором заявил, что ему известно о визите Семинского к главе государства, а также о том, что во время этой встречи нардеп от "Слуги народа" пытался получить возможность незаконно повлиять на правоохранительную систему и суды в контексте конфликта вокруг "Нефтегаздобычи".

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Напомним, на прошлой неделе издание "Цензор.Нет" опубликовало расшифровки разговора экс-директора "Нефтегаздобычи", а ныне нардепа от "Слуги народа" Олега Семинского с обвиняемым в его похищении Андреем Мельником, которого СМИ также называют "авторитетным в определенных кругах человеком".

Согласно расшифровкам, Семинский и Мельник активно обсуждают, каким образом они могут завладеть 25% долей в "Нефтегаздобыче", принадлежащей семье Рудьковского.

Напомним, на данный момент Рудьковский готовит обращение в ЕСПЧ против России, за незаконное содержание его за решеткой по политическим мотивам. Рудьковский заявляет о давлении, усилившемся, когда он сидел в российской тюрьме в 2018-2020 годах – за брошенный в посольство РФ в Киеве камень. К решению вопроса Семинский, по словам Рудьковского, привлекал даже российский криминалитет и силовиков, однако безуспешно. А последним аргументом как раз и стало подозрение в похищении, выдвинутое уже украинскими правоохранителями.