Украина должна помогать инвесторам в зеленую энергетику, а не вводить им новые налоги, – Спивак

Эксперт подчеркнул, что акцизный сбор на зеленую энергию – это плохой сигнал для инвесторов

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Украина должна стимулировать приток инвестиций в сектор возобновляемой энергетики и решать проблемы иностранных инвесторов в Украине, а не вводить им новые налоги, в частности, акцизный сбор на производство зеленой энергии.

Об этом заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак, сообщает "Znaj.ua".

"У нас хотят предложить зеленый акциз. Нет в Европе нигде такого. От нас уже убежали зеленые инвесторы. От нас уже отказался шведский фонд NEFCO, который сказал: мы больше не будем вкладывать деньги в развитие зеленой энергетики в Украине", – заявилСпивак.

Он подчеркнул, что это плохой сигнал для инвесторов вообще в мире.

"Более того, во всех европейских странах не то что акциз не вводят на зеленую энергетику, акциз – это дополнительный налог, а наоборот, стимулируют и помогают в развитии активном энергетики", – добавил Спивак.

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Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%.

Ранее при обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на зеленую электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В конце мая народные депутаты Украины, которые входят в межфракционное объединение "Чистая энергия – здоровая окружающая среда" пожаловались в Секретариат Энергетического Сообщества ЕС на противоправные действия Кабинета министров и Министерства финансов о введении акцизного сбора на зеленую энергию в Украине, что противоречит законодательству ЕС.

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и заставляет компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.