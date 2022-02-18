Угрозы РФ больше не подействуют: когда Украина присоединится к энергосистеме Евросоюза

Что принесет Украине синхронизация с энергосистемой ЕС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина уже в 2023 году готова полностью синхронизироваться с энергосистемой Евросоюза и, соответственно, отсоединиться от систем России и Белоруссии.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время Часа вопросов правительству.

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По словам чиновника, с 24 по 26 февраля Украина в качестве эксперимента отсоединится от энергосистем России и Белоруссии, чтобы протестировать работу в изолированном режиме.

Премьер отметил, что технически страна готова почти на 100% к присоединению к энергосистеме ЕС.

"Специалисты Всемирного банка оценили преимущества синхронизации с ENTSO-E в 1,5 млрд долларов ежегодно для нашего государства", – заявил Шмигаль.

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Глава правительства подчеркнул, что такой шаг повысит энергетическую безопасность Украины.

Альтернатива российскому газу

Об уменьшении поставок голубого топлива из Российской Федерации задумались и в Евросоюзе. После нагнетания ситуации вокруг Украины европейцы стали опасаться внезапного отключения.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, Европа находится в достаточно безопасной ситуации и готова к любому развитию событий.

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Она рассказала, что Европа ведет переговоры с США, Катаром, Египтом, Азербайджаном, Нигерией и Южной Кореей, о возможности поставок сжиженного и природного газа.

"Сегодня" также писали, грозит ли Украине сейчас дефицит газа и рассказывали, что происходит с ценами на природный газ.