Удивляет всех! Что происходит с курсом доллара на черном рынке

Сколько стоит доллар 9 июня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Утро 9 июня доллар начал с падения. Если 8 июня мы наблюдали небольшое повышение, то сейчас валюта свернула в направлении понижения.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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Так, по состоянию на утро четверга, 9 июня, средний курс продаж составлял 35,25 грн (8 июня он был 35,36 грн/долл), а средний курс покупки – 35,08 грн (35,10 грн/долл).

Динамика курса доллара / Фото: скриншот

Самый низкий курс продаж, который нам удалось найти, – 35,1 грн/долл, а самый высокий – 35,4 грн/долл.

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Что ждать украинцам от рынка валют

Ранее "Сегодня" писали, что в Украине сейчас действует четыре валютных рынка, а именно: безналичный, карточный, наличный и черный. Банкир Андрей Олейник объяснил, что на безналичные и карточные расчеты влияет прежде всего выручка от экспорта, объемы международной помощи и расчеты с Visa и MasterCard.

А вот на наличном и черном рынке возник бешеный спрос на наличную валюту. Влияют на курс валют также ограничения от НБУ и конвертация полученных выплат украинцами в доллары.

На черный рынок, по словам эксперта, влиять особо нет возможности. Бизнес заложил в цены услуг наличные курсы, и даже если они снизятся, то цены – нет. Поэтому украинцам следует задуматься о том, чтобы отложить покупку валюты по действующему курсу.

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Раньше мы рассказывали, когда Нацбанк готов отказаться от фиксированного курса американской валюты и к чему это может привести.

Также мы писали, почему Нацбанку все же придется это сделать.