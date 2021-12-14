У некоторых украинцев хотят отобрать землю: кто может лишиться участка

Решение об отчуждении земельного участка будут принимать органы местного самоуправления / Фото: Коллаж: Сегодня
У некоторых украинцев могут отобрать землю, если она мешает строительству дорог или дорожной инфраструктуры. Останутся без земли те, кто за месяц не сможет договориться с властями.
Соответствующий законопроект № 6422 уже подал в Верховную Раду премьер-министр Денис Шмыгаль.
В документе указано, что решение об отчуждении земельного участка будут принимать органы местного самоуправления и исполнительной власти.
Причинами может стать строительство:
- автомобильных дорог общего пользования государственного значения;
- объектов, необходимых для их эксплуатации;
- мостов;
- эстакад.
Как можно лишиться земли?
Власти уверяют, что в первую очередь государство попытается договориться с собственником земельного участка. Делать это будут на условиях концессии, договора на эксплуатацию.
Договариваться будут в течение месяца, а если не удастся, то дальше власти обратятся в административный суд с иском о платном принудительном отчуждении.
А суд, в свою очередь, будет принимать решение по упрощенному исковому производству в течение одного месяца со дня его поступления. Примечательно, что в таких случаях судебный сбор не взимается.
Недовольный отчуждением украинец может обжаловать решение в апелляционном суде. Такие дела будет рассматривать Верховный суд, на это у него будет 2 месяца.
Когда начислят налоги?
Уже с 1 января 2022 года украинцам начнут начислять налог на землю. Но первые платежи будем платить лишь в 2023 году.
Платить придется за земельные участки сельскохозяйственного предназначения, находящиеся за чертой населенных пунктов, больше 0,5 гектара.
Налог составит около 1,2-1,3 тыс. грн за 1 гектар. Но уже в 2024 году сумма еще больше вырастет.
Речь идет о законе № 5600 о "минимальном налоговом обязательстве для собственников земельных паев".
Ранее мы сообщали, что в Украине открылся рынок земли, однако цены на землю пока не изменились. Экономически обоснованная средняя стоимость земли составляет 51,2 тыс. грн за гектар, рассчитали аналитики УКАБ, но цены отличаются в зависимости от региона.
Напомним, что цена за 1 гектар сельскохозяйственных земель в Украине будет расти на 7-10% ежегодно.