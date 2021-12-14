У некоторых украинцев хотят отобрать землю: кто может лишиться участка

Решение об отчуждении земельного участка будут принимать органы местного самоуправления / Фото: Коллаж: Сегодня

У некоторых украинцев могут отобрать землю, если она мешает строительству дорог или дорожной инфраструктуры. Останутся без земли те, кто за месяц не сможет договориться с властями.

Соответствующий законопроект № 6422 уже подал в Верховную Раду премьер-министр Денис Шмыгаль.

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В документе указано, что решение об отчуждении земельного участка будут принимать органы местного самоуправления и исполнительной власти.

Причинами может стать строительство:

автомобильных дорог общего пользования государственного значения;

объектов, необходимых для их эксплуатации;

мостов;

эстакад.

Как можно лишиться земли?

Власти уверяют, что в первую очередь государство попытается договориться с собственником земельного участка. Делать это будут на условиях концессии, договора на эксплуатацию.

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Договариваться будут в течение месяца, а если не удастся, то дальше власти обратятся в административный суд с иском о платном принудительном отчуждении.

А суд, в свою очередь, будет принимать решение по упрощенному исковому производству в течение одного месяца со дня его поступления. Примечательно, что в таких случаях судебный сбор не взимается.

Недовольный отчуждением украинец может обжаловать решение в апелляционном суде. Такие дела будет рассматривать Верховный суд, на это у него будет 2 месяца.

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Когда начислят налоги?

Уже с 1 января 2022 года украинцам начнут начислять налог на землю. Но первые платежи будем платить лишь в 2023 году.

Платить придется за земельные участки сельскохозяйственного предназначения, находящиеся за чертой населенных пунктов, больше 0,5 гектара.

Налог составит около 1,2-1,3 тыс. грн за 1 гектар. Но уже в 2024 году сумма еще больше вырастет.

Речь идет о законе № 5600 о "минимальном налоговом обязательстве для собственников земельных паев".

Ранее мы сообщали, что в Украине открылся рынок земли, однако цены на землю пока не изменились. Экономически обоснованная средняя стоимость земли составляет 51,2 тыс. грн за гектар, рассчитали аналитики УКАБ, но цены отличаются в зависимости от региона.

Напомним, что цена за 1 гектар сельскохозяйственных земель в Украине будет расти на 7-10% ежегодно.