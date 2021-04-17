Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ 10 октября 2020 года сделало запись разговора нардепа Олега Семинского с обвиняемым в его похищении криминальным авторитетом Андреем Мельником, на которой собеседники договариваются о схемах присвоения акций крупнейшей газодобывающей компании "Нефтегаздобыча".

Об этом сообщает "Цензор.нет", опубликовавший расшифровки фрагментов записи.

В одном из фрагментов Семинский объясняет Мельнику причину конфликта с экс-министром транспорта Николаем Рудьковским тем, что Рудьковский не оформил на него 10% акций "Нефтегаздобычи" в то время, когда Семинский работал директором компании. При этом он признает, что никаких документов на акции у него нет.

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Издание также приводит фрагменты записей, на которых Семинский просит Мельника дать в суде выгодные ему показания. Также они обсуждают необходимость привлечения к попытке присвоения акций "Нефтегаздобычи" как криминалитета, так и влиятельных оппозиционных политиков – Виктора Медведчука и Нестора Шуфрича, называя Медведчука "арбитром всей этой ху..ни".

По данным "Цензор.Нет", записи сделаны Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины по поручению прокурора Офиса генпрокурора Д. Кривовяза и с санкции следственного судьи Киевского апелляционного суда Миколюка О.В. в рамках слежки за А. Мельником.

Народный депутат "Слуги народа" Олег Семинский неоднократно выступал с заявлениями о его похищении в 2012 году, обвиняя в заказе преступления экс-министра транспорта Николая Рудьковского. На данный момент Семинский претендует на долю в бизнесе семьи Рудьковского стоимостью 150 млн долл. Речь идет о крупнейшей частной газодобывающей компании Украины "Нефтегаздобыча", в которой действующий нардеп от "Слуги народа" Семинский когда-то работал директором, сообщает "РБК-Украина".