У клиентов "Нафтогаза" проблемы с электронными платежками – что делать

Как скачать платежку из личного кабинета / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинец пожаловался на проблемы с личным кабинетом на сайте "Нафтогаза", где он не может скачать платежку.

Об этом пользователь написал отзыв в Facebook под постом "Нафтогаза".

Реклама

"Сегодня пол дня пытаюсь скачать платежку из личного кабинета, выдает ошибку", – написал клиент газотранспортной компании.

По его словам, это удалось сделать только через чат-бот в мессенджере.

Что делать в этом случае?

Представители "Нафтогаза" отреагировали на жалобу и рассказали, что делать в таких случаях.

Реклама

Итак, если у вас проблемы с загрузкой платежки, попробуйте очистить кэш и так называемые файлы cookie в вашем браузере.

Затем перезагрузите его и снова зайдите в личный кабинет и попробуйте загрузить нужный документ.

Как сэкономить на коммуналке?

Раньше мы рассказывали, что лучше всего экономить на коммунальных услугах позволяет правильное утепление помещения, сохраняющее все тепло внутри.

Реклама

Однако это требует больших затрат и поэтому есть более демократичный вариант – установить персональный тепловой пункт с погодным регулированием.

Он должен окупиться через два года и поможет сэкономить на платежках до 40%.

"Сегодня" также писали, что в Украине по-новому будут считать стоимость газа, и рассказывали, какими будут тарифы в феврале.