"Тысяча Зеленского": когда украинцам начнут выплачивать первые деньги

Когда украинцам выплатят "тысячу Зеленского" / Фото: Коллаж: Сегодня
Обещанную за вакцинацию 1000 гривен украинцы начнут получать с 20-21 декабря, хотя ранее сообщалось о старте выплат уже с 19 числа.
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, сообщает BBC News. Украина
Глава министерства пообещал, что до понедельника, 20 декабря, Минцифры решит все бюрократические проблемы и деньги начнут приходить на счета украинцев.
Однако Федоров предупредил, что средства на виртуальную карточку "єПідтримка" могут прийти через 10 дней после подачи заявки, и отметил, что очень надеется на своевременную выплату в более короткие сроки.
Как получить "тысячу Зеленского"?
С 13 декабря в Украине стартовал пилот проекта по выплате украинцам 1000 грн за вакцинацию от коронавируса обеими дозами.
Для того, чтобы получить средства, нужно:
- иметь "зеленый" сертификат о вакцинации в приложении "Дія";
- быть гражданином Украины;
- быть старше 18 лет;
- оформить виртуальную карточку "єПідтримка" в одном из банков-партнеров.
Оформить карту можно в мобильном приложении Приват24, как это сделать, "Сегодня" рассказывали раньше. Мы также писали, на что можно потратить бонус за вакцинацию.