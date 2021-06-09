Туристическая виза в США: как оценить свои шансы на получение

Чтобы получить визу, нужно быть максимально честным и не нарушать закон / Фото: Getty Images
Из-за пандемии коронавируса посольства США в Украине приостановило прием документов на получение визы. Ближайшая возможная дата их подачи – ноябрь 2021. Для тех, кто мечтает путешествовать или работать в Америке, посетить друзей и родственников, важнооценить свои шансы на получение визы в США.
Как это сделать – на сайте "Сегодня" объясняет иммиграционный юрист и визовый эксперт, СЕО Visa Support Group Ирина Слюсаренко.
- Визовая история. Америка оценивает страны, в которых вы побывали. Зарубежные поездки показывают ваше благосостояние, говорят о том, какой вы человек и что вас интересует. Если вы, например, ездили на Мальдивы, Шри-Ланку, Маврикий и т. Д. – то это показывает, что вы хорошо зарабатываете. Если у вас есть визы в Британию или Австралию – это говорит о том, что ваши документы были проверены странами с высокой репутацией и они вам доверяют. Но если вы один раз съездили в Египет и теперь хотите въехать по туристической визе в США, то получите отказ, так как по вашим поездкам не видно, что вы интересуетесь отдыхом за границей, или же у вас нет средств на заграничные поездки, а в США вы хотите попасть для нелегальной работы.
- Место работы – тоже много говорит о вас, ваших доходах и что вас держит на Родине. Потому что, если человек построил успешную карьеру в Украине, вряд ли он захочет работать в США нелегально на низкоквалифицированной работе.
- Семья и дети не является 100% привязкой к родине, так как часто детей оставляют и иммигрируют без них. Но отсутствие детей или партнера не является причиной для отказа.
- Вам потребуется умение четко отвечать на вопросы, так как собеседование является важным этап при получении визы. Визовый офицер оценивает, как вы себе ведете и насколько вы уверены в себе.
Это основные пункты, на которые необходимо обратить внимание при подготовке документов для получения визы, говорит визовый эксперт.
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Напомним, ранее сообщалось: желающим получить визу в США придется предоставлять информацию о своих профилях в соцсетях. Соискатели визы могут указать в анкете, что не пользуются соцсетями, но, если их профили будут обнаружены, это может привести к "серьезным иммиграционным последствиям".
Также сообщалось, что еще до пандемии коронавируса в посольстве США объяснили, как жителям Крыма оформить американскую визу.
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