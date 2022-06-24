Три курса доллара в Украине: кто на них зарабатывает

Почему существует несколько параллельных курсов доллара / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала военного положения в Украине официальный курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 грн. Однако есть еще несколько, и параллельное существование курсов помогает банкам.

Чем именно несколько курсов выгодны финансовым учреждениям, рассказал Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club, UBR.ua.

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Зарабатывают на разнице курсов

По мнению Шевчишина, держать столько курсов в стране могут для того, чтобы банки могли зарабатывать на разнице. Им, с одной стороны, нужно не превышать отметки курсов более чем на 10% от межбанка, при этом нужно и зарабатывать, потому что спрос и предложение значительно выше.

Эксперт объяснил, что заработок состоит в разнице между реальным курсом, по которому банками принимается и продается валюта.

"Не банк же за свой счет осуществляет эту операцию, а клиент. Клиент покупает, заносит на карточный счет, а дальше осуществляет операцию по курсу, который устанавливает банк в данном случае. А если банку не хватает для поддержки операции, то он, соответственно, для критического импорта и покрытия сделки выходит на межбанк и берет эти доллары по 29,25 грн/долл.", – объяснил Шевчишин.

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Аналитик добавил, что украинцам выгоднее снимать наличные в валюте или рассчитываться картой за границей.

"Но при этом как производится банковская операция: банк меняет для вас этот курс, он забирает его по межбанку или, если со своего счета, то это будет движение исключительно с вашего счета. Банк должен этот курс провести межбанком, это "внешние потоки", и дальше уже работают ограничения 10%", – добавил эксперт.

Где украинцам выгоднее всего покупать доллары

Ранее "Сегодня" рассказывали, что курс у большинства банков сравнялся с показателем на черном рынке. Поэтому не стоит рисковать и связываться с полулегальными или нелегальными пунктами обмена.

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"Не рисковать, нужно делать это в банках, поскольку на валютном рынке очень много рисков. Если это лицензионные обменники, там тоже можно покупать доллары. Сейчас разницы в курсах нет", – рассказал нам доктор экономических наук Василий Фурман.

Эксперт также посоветовал тем, кто не знает, покупать гривню или доллары, вложиться в военные облигации.

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