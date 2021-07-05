Требую прекратить коррупционную вакханалию на энергорынке Украины в интересах Кремля – Олег Ляшко

Ляшко призывает президента срочно рассмотреть на СНБО ситуацию в украинской энергетике, а на всех причастных наложить санкции

Фото: коллаж "Сегодня"

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что коррупционные решения НКРЭКУ в интересах трейдеров/спекулянтов загоняют в большие убытки и банкротство национальные энергомпании. Они ставят под реальную угрозу возможность их подготовки к следующему отопительному сезону. А под этим предлогом общество будут убеждать в необходимости восстановления импорта электричества из России.

Об этом он написал в Facebook.

"Такая политика НКРЭКУ и власти в целом ведет к потере энергонезависимости Украины и коррупционного обогащения ограниченного, но всем известного круга лицк, ценой потери украинцами сотен тысяч рабочих мест. Я обращаюсь к нынешней власти с требованием прекратить коррупционную вакханалию на энергорынке Украины в интересах Кремля", – написал Ляшко.

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Он требует немедленного увольнения председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка и всех коррумпированных членов комиссии. Кроме того подчеркивает необходимость антикоррупционного расследования.

"Предлагаю президенту срочно рассмотреть на СНБО ситуацию в энергетике и подготовке к следующему отопительному сезону. По результатам заседания СНБО наложить санкции на Тарасюка и всех членов НКРЭКУ, которые откровенно и системно работают на Россию, уничтожая в интересах врага энергетическую независимость Украины", – заявил Ляшко.

Раньше сообщалось, что обвал цен на оптовом рынке электроэнергии (в сегменте "на рынке в сутки вперед") стал следствием махинаций трейдеров и поставщиков, действующих под покровительством регулятора НКРЭКУ. Об этом сообщил генеральный директор "Д.Трейдинг" Виталий Бутенко