Только для украинцев: как в Польше просто открыть банковский счет

Процедуру открытия счета упростили для украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Польский банк BNP Paribas специально для граждан Украины предлагает открыть счет, в частности для получения помощи. Процедура не требует много времени и документов.

Как сообщает inPoland, счет понадобится для украинских переселенцев, которые хотят получить помощь на детей или одноразовую в размере 300 злотых.

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Для того чтобы открыть счет в банке, нужно:

заполнить краткую заявку на странице банка — предоставить свое имя и фамилию;

указать номер телефона и почтовый ящик.

Тогда оператор банка свяжется с вами, чтобы подтвердить заявку. Проблем с пониманием информации не будет, поскольку у учреждения есть украиноязычные консультанты.

Какие документы нужны?

Банк упростил процедуру открытия счета для украинцев "Konto Otwarte na Ciebe". Для этого нужно предоставить:

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удостоверение личности (паспорт для выезда за границу, карта пребывания или временное удостоверение личности иностранца);

украинский налоговый номер;

польский телефонный номер.

Помощь украинцам в Польше

Немецкая благотворительная организация Diakonie Katastrophenhilfe выплатит украинцам в Польше по 700 злотых (около 4,5 тыс. грн) и 600 злотых (3,8 тыс. грн) – на каждого другого члена семьи.

Программа финансовой помощи направлена на поддержку украинцев, которые бежали в Польшу из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Подавшие заявку на финансовую помощь получат выплату в размере 700 злотых на человека и 600 злотых на каждого другого члена семьи ежемесячно. Выплаты будут проводить не менее трех месяцев.

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Отмечается, что в приоритете на денежную помощь — особо нуждающиеся украинцы. При этом даже регистрация на участие в программе не гарантирует получение выплаты.

Напомним, что общественные организации решили выплатить украинцам в Польше с картой поляка по 1500 злотых (11400 грн) на взрослого и 750 злотых (5700 грн) на детей.

Ранее мы рассказывали, что украинцам, приехавшим в Польшу с 24 февраля 2022 года, раздадут 10 тыс. специальных бесплатных карт торговой сети Biedronka для покупок.