"Тинькофф" незаметно "грабит" счета россиян – за что списывают деньги

"Тинькофф" ввел внезапное изменение для валютных счетов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Российский банк "Тинькофф" ввел плату за обслуживание валютных счетов своих клиентов (евро, долларах, фунтах и швейцарских франках). Если на счету более 1000 условных единиц, придется платить 1% от суммы вклада ежемесячно.
Об этом сообщают недовольные клиенты банка и пресс-служба "Тинькофф".
Нововведения начнут действовать с 23 июня, те же правили будут применятся еще и к валюте, находящейся на брокерских счетах.
Почему вводят комиссии?
"Тинькофф" не первый банк страны-агрессора, который пошел на такой шаг. Ранее это уже сделал Райффайзенбанк и по сообщениям российских СМИ, к этому готовится Росбанк.
"Эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка", – сообщают представители финучреждения.
Скорее всего, банки вводят такую комиссию, потому что им невыгодно держать деньги клиентов в валюте.
По данным корреспондента BBC, в банкоматах начались проблемы со снятием валюты, в четверг вечером удалось найти только пять банкоматов в Москве, где можно было бы снять доллары.
Удар по Сбербанку
В начале мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала подробно о шестом пакете санкций против России.
Один из важных шагов – это отключение крупнейшего российского банка Сбербанк от международной системы SWIFT.
Также под санкции попали несколько менее крупных государственных банков, они больше не смогут распространять свой контент в какой-либо форме на территории ЕС.
О том, какие еще ограничения ввели против России, читайте в нашем материале.
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