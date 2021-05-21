Tesla выпустит самый быстрый электромобиль в мире – как он выглядит

Tesla Model S Plaid / Фото: Tesla
С 3 июня компания Tesla начинает серийный выпуск электромобиля Tesla Model S Plaid. Эта модель уже не раз била рекорды скорости и станет самым быстрым серийным электрокаром в мире. Она может разгоняться с 0 до 100 км/ч за две секунды.
Об этом сообщил основатель и глава Tesla Илон Маск.
Tesla Model S Plaid / Фото: Tesla
Model S Plaid станет обновленной версией электрического седана Model S. Модель будет оснащена эклектросиловой установкой на 1000 л.с. Запас хода батареи – 627 км.
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Презентация состоится на заводе Fremont Factory в Калифорнии. Первые поставки запланированы на август-сентябрь, цена – около 115 000 долларов.
Tesla Model S Plaid / Фото: Tesla
Напомним, недавно президент США Джо Байден испытал новый электропикап Ford. Хозяин Белого дома приехал на завод автопроизводителя и неожиданно устроил тест-драйв.
Как известно, на рынке электромобилей в Украине настоящий бум, но большинство моделей, доступных автолюбителям, завозят из других стран, а потому это уже подержанные электрокары. Поэтому мы рассказывали о 5 новых электрокарах, которые доступны украинцам.
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