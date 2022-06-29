Террористические суши: буквы V и Z теперь и в пище населения РФ (фото)

Буквы V и Z теперь в РФ вместо еды / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После полномасштабного вторжения России в Украину символы V и Z по всему миру считаются террористическими – люди и заведения отказываются от использования таких букв везде, где возможно.

Совсем другое дело, когда речь идет о стране-агрессоре. Там неонацистская символика используется буквально везде. Редакция "Сегодня" нашла интернет-магазин из РФ, где продают суши в таком стиле.

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Меню в российском магазине / Фото: скриншот

Россиянам предлагают сет V и сет Z по акции. За сет V просят 800 рублей (468 грн), внутри 40 разных роллов с подписью "Сила в правде". Сет Z из 56 роллов продают по 1000 рублей (585 грн) с подписью "За победу".

Сет суши в форме V / Фото: скриншот

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Сет суши в форме Z / Фото: скриншот

Интересно, что ранее сеты продавали дороже – по 1175 и 1743 рубля соответственно, но сейчас цену снизили на треть. Таким образом населению предлагают приобщиться к поддержке терроризма. С другой стороны, они сами едят свою "победу".

Уголовная ответственность

Мир отреагировал на неонацистскую символику почти сразу после 24 февраля. В Германии официально запретили использование буквы Z, если она символизирует поддержку РФ в войне против Украины. Нарушителей могут привлечь к уголовной ответственности.

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"Буква Z как таковая, конечно, не запрещена, но ее использование может в редких случаях означать одобрение агрессивной войны России", – пояснили в Германии.

Такова реакция мира на буквы, нанесенные на российские военные машины, танки и другую технику, участвующую в войне против Украины. Население страны-агрессора активно подхватило тренд и рисует Z на флагах, одежде, плакатах, окнах. Часто заставляют детей дошкольного возраста составлять "живую" букву для пропагандистских фото.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, что происхождение этой буквы-символа в РФ напрямую связано с немецкими концлагерями. Мы также писали, как российский гимнаст нацепил на футболку символ оккупантов.