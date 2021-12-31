Тарифы взлетят? Сколько будем платить за коммуналку с 1 января

НКРЭКУ уже одобрила изменение тарифов для 45 водоканалов / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 января для украинцев изменятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Ожидается, что стоимость электроэнергии и водоснабжения останется на нынешнем уровне, а вот отопление и газ вырастут в цене. .

Тарифы на воду

Несмотря на то, что осенью подписали меморандум р неповышении тарифов на коммуналку. Он предусматривает, что стоимость горячей воды не должна возрасти, по крайней мере, до окончания отопительного сезона-2022.

Реклама

В то же время, огласно постановлению Кабинета министров №586, следует ожидать, что стоимость воды может подняться на 11%.

Больше того, НКРЭКУ уже одобрила изменение тарифов для 45 водоканалов. С 1 января 2022 года украинцы будут платить за водопотребление больше.

Самые высокие тарифы за 1 кубометр централизованнонр водоснабжения и централизованного водоотведения установили для бытовых клиентов КП "Облводоканал" (Запорожье) – 54,63 грн/куб.

Реклама

Высокие тарифы и у клиентов КП "Уманьводоканал" – 47,92 гривень/куб и КП" Бердянскводоканал " – 47,56 грн/куб.

А для жителей Киева тарифы вырастут на 20%.

Тарифы на газ

В Украине до конца отопительного сезона действует годовое предложение цены на поставку газа для бытовых потребителей от 7,96 до 13,5 грн/куб.

Реклама

Клиенты "Нафтогаза" по годовому тарифному плану "Фиксованный" платят 7,96 гривны за один кубометр. Такая цена будет действовать до апреля 2022 года.

В то же время, в Кабмине прогнозируют на 13% подорожание газа. А до конца года цена может возрасти до 20%.

Также, с 1 января вырастет стоимость доставки газа в среднем на 4,1%. НКРЭКУ установила новые тарифы на услуги по распределению газа на 2022 год для 40 операторов газораспределительных систем.

Высокие тарифы на услуги по распределению газа установили на уровне 1,99 грн/куб. м в месяц для потребителей ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарппатгаз", ПАО "Лубныгаз", АО "Николаевгаз", АО "Тисменицагаз", АО "Харьковгаз", АО "Черновцыгаз".

Самые низкие тарифы были установлены для АО "Киевгаз" – 0,32, АО "Харьковгоргаз" – 0,43, ЧАО "Кременчуггаз" – 0,46, АО "Криворожгаз" – 0,53, АО "Черкассыгаз" – 0,57 грн /куб. м.

Тарифы на свет

До конца этого отопительного сезона тарифы на электроэнергию для населения в Украине меняться не будут.

1 октября 2021 года Кабмин "заморозил" тариф на электроэнергию для украинцев. С этого момента установлены следующие цены:

для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт*ч – 1,44 грн за 1 кВт*ч;

для тех, кто потребляет более 250 кВт*ч. на месяц – 1,68 грн за 1 кВт*ч.

Тарифы на отопление

Украинцев заверили в правительстве, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов не будут повышать цены на отопление.

В то же время, по прогнозам Минэнерго, с 1 января украинцев, возможно, будет ожидать рост цен на 6% от сегодняшних.

По мнению экспертов, тарифы на отопление 2022 года повысятся на 16%. Также, по их прогнозам, тарифы могут возрасти в 2023-2024 годах.

Также мы писали о том, что ждет украинцев в 2022 году: