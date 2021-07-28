Тарифы на грузовые ж/д перевозки нельзя повышать, пока нет программы развития компании, – нардеп

/ Фото: Pixabay

Из-за неэффективного управления, отсутствия реформы и тотальной коррупции "Укрзализныця" теряет миллиарды гривен. Поэтому пока компания не будет реформирована, любое повышение тарифов не улучшит ситуацию на предприятии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа Михаила Цимбалюка.

"За последние несколько лет мы видим, что кто только не руководил "Укрзализныцей". И сосед из Польши, который хорошо играл на гитаре, и исполняющий обязанности из Сербии. То есть систематически назначаются люди, которые не имеют программы развития этой отрасли. А она чрезвычайно важна, это стратегическая отрасль Украины, приравненная к военной", – напомнил депутат.

По его словам, решение повысить тарифы на грузовые перевозки по железной дороге – это путь в никуда, несмотря на то, что коррупционная составляющая в компании только за 2020 год составила 8 млрд грн. Ведь проблемы в компании это не решит, а повышение ляжет на плечи всех украинцев.

"Повышение тарифов это ложный путь. Во-первых, нет программы. Во-вторых, это повышение перекладывается на плечи населения – независимо от того, будет ли это сырье, или конкретный другой груз. Более того, грузоотправители начнут искать другие, альтернативные пути доставки этого груза", – пояснил Цимбалюк.

Он убежден, что единственным путем решения проблем у компании есть реформа, которая позволит разделить железную дорогу на несколько стратегических предприятий.

Реклама

"Следует разделить ее на несколько направлений. Первый – те, кто занимаются пассажирскими перевозками. Они во всем мире, в частности, в Европе, являются дотированными государством. Второй – те, кто занимается грузовыми перевозками и формирует реальные, прозрачные тарифы. А третий – те, кто сейчас обслуживает: железная дорога, которая на 80% уже изношена, вагоны. Это должны быть отдельные хозяйствующие субъекты, но в составе государственного предприятия", – сказал народный депутат.

Он призвал премьер-министра разобраться с наблюдательным советом, в который входят иностранцы – которые, независимо от убытков УЗ, исправно получают миллионные зарплаты, но не несут никакой ответственности за ее состояние.

"Важно, чтобы премьер-министр, не подводя в целом власть, разобрался с этой ситуацией и назначал на должность руководителя "Укрзализныци" того человека, который защитит программу развития отрасли", – резюмировал Цымбалюк.

Как известно, Минифраструктуры намерена установить тарифы для грузов внеклассной группы на действующем уровне для грузов 1-го тарифного класса, а также увеличить тарифы на грузы 1-го тарифного класса на 8% с 01.09.2021 года и еще на 20,4% – с 01.01.2022 года.

Ранее НПО "Укркокс" обратилось в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой отозвать проект приказа о повышении железнодорожных тарифов, ведь такое решение экономически необоснованное и имеет катастрофические последствия для коксохимов Украины.