"Такого давно не было": ФОПы в Украине массово устанавливают кассовые аппараты

ФОПы массово устанавливают кассовые аппараты

Украинские предприниматели массово устанавливают регистраторы расчетных операций (РРО).

Об этом сообщил в своем Telеgram-канале глава налогового и финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Реклама

По его информации, только за 29 и 30 января предприниматели оформили 10 тысяч регистраторов расчетных операций.

"Такого не было давно. Вновь сломя голову последние обманутые сектой "АнтиРРО – защищу право на тень" ринулись регистрировать аппараты", – пишет депутат.

Изменения для ФЛП

Кроме закона № 5600, еще несколько влияют на малый и средний бизнес, а именно физических лиц предпринимателей.

Реклама

С 1 января все ФЛП (укр. – ФОП) в 2-4-й группах единой системы налогообложения обязали использовать РРО, за редким исключением.

Так, регистратор обязателен при оплате картой через POS-терминал и при интернет-оплате банковской картой с использованием платежных систем (интернет-эквайринга) или платежных терминалов.

"Сегодня" рассказывали, что Верховная Рада может в 10 раз снизить сумму штрафов для ФЛП за неиспользование РРО. Законопроект об этом будут рассматривать во вторник, 1 февраля.