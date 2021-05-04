"Тачка на прокачку" по-черкасски: автодизайнер дает вторую жизнь ретромобилям (видео)

Как и участники популярной в свое время передачи "Тачка на прокачку", Игорь Сухобрус из Канева Черкасской области превратил кучи лома в автокран, баню на колесах и даже собрал кабриолет. "Сегодня" попросились в мастерскую авто-дизайнера.

И нашей Ольге Косенко для новостей "Сегодня" разрешили протестировать тачки.

Игорь показывает "Сегодня" свою модель: баню на колесах. Ее собрал из двух УАЗов десять лет назад. Признается: друзья часто просят одолжить именно эту машину. Как только Крещение – стоит очередь за ней. Клиенты выезжают на берег и прямо из автобани сигают в прорубь.

Видео: Сегодня

Сейчас предприниматель работает над автокраном. Спустя несколько недель машина сможет поднимать грузы до двух тонн. В мастерской Игоря – 12 работников. Автомеханик Василий Савостин гордится работой над своим вездеходом – тот преодолевает любое бездорожье и пользуется наибольшим спросом у рыбаков и охотников.

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Есть в коллекции и машины для леди. Например, кабриотел – микс отечественной "Таври"и и американского "Форда" Игорь сделал четыре года назад. Автомобиль на ходу.

На реставрацию одного старого авто Игорь тратит около тысячи долларов. Большинство продает. Порой даже за границу. И это в первую очередь искусство, а не заработок.

"Это то, шо вдохновляет. Знаете, один набрасывает этюды на природе. Ну, а у меня железное творчество. И когда мне говорят: у вас так много здесь металлолома. Я говорю: это не металлолом. Это глина для скульптора", – говорит Игорь Сухобрус.

Из этой "глины" за три десятилетия Игорь "слепил" более сотни оригинальных автомобилей.

Напомним, на днях в Николаеве за 10 тыс. долларов продали уникальный ушастый ЗАЗ-968 "Запорожец". Его состояние было идеальным, ведь за 45 лет он имел лишь 460 километров пробега.

Также говорилось, что Макс Барских на ретро-кабриолете вернул посетителей семейного парка в 80-е годы.