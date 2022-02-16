Сюрприз от доллара: что происходит на рынке валют

Куря доллара 16 февраля / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 16 февраля, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,24 грн;

1 евро – 32,02 грн;

1 злотый – 7,11 грн.;

10 российских рублей – 3,74 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на 29 копеек, евро – на 30 копеек. Курс злотого и рубля снизился на одну копейку.

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Что было с курсом на межбанке?

Американская валюта вышла на торги во вторник, 15 февраля, со значениями 28,48/28,50 грн, а к закрытию межбанка сбросила по 27 копеек в покупке и продаже — 28,21/28,23 грн.

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Евро открыл межбанк в диапазоне 32,21/32,23 грн, а к концу дня подешевел до 31,94/31,96 грн в покупке и продаже.

Что будет с курсом на этой неделе?

Именно из-за психологического нагнетания вокруг слухов о российской агрессии курс доллара показал такой скачок, экономических причин для этого нет – таково мнение инвестаналитика Сергея Фурсы.

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов прогнозирует, что на этой неделе курс гривни будет колебаться у отметки 28,15 грн, а евро с высокой долей вероятности ослабнет до 31,85 грн.

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Ранее мы писали, как девальвация гривни повлияет на продажу недвижимости и как не остаться без денег в случае реального вторжения России в Украину.