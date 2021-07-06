Связанные с руководством НКРЭКУ трейдеры нанесли государству ущерб на 300 млн грн, – экс-глава СБУ

По информации Наливайченко, в 2020 году три компании заработали на перепродаже электроэнергии государственных АЭС 15 млрд грн

Валентин Наливайченко / Фото: nalyvaichenko.org

Трейдеры-спекулянты на рынке электрической энергии, связанные с руководством НКРЭКУ, за последние 2 дня нанесли государству ущерб на сумму 300 млн грн.

Об этом сообщил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, информирует "Главком".

"Трейдеры-посредники на рынке электроэнергии за последние 2 дня нанесли государству ущерб не менее, чем на 300 млн гривен. И в этом направлении замешаны чиновники НКРЭКУ. Они сознательно покрывают частные фирмы, которые зарабатывают на перепродаже электроэнергии государственных АЭС", – сообщил Наливайченко.

Он отметил, что как минимум три трейдера напрямую связаны с ближайшим окружением руководителя НКРЭКУ Валерия Тарасюка.

"Мы в ВСК знаем названия этих фирм, сколько они зарабатывают и кому фактически принадлежат. Минимум три трейдера-посредника – это "Новая энергетическая компания", "Укрэнергоэкспорт" и "Энерджикс" – напрямую связаны с высшим руководством НКРЭКУ. Часть из компаний оформлена друзей и родственников руководства комиссии", – сообщил Наливайченко.

По его информации, в 2020 году только эти три компании заработали на перепродаже электроэнергии государственных АЭС 15 млрд гривен.

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"Особый цинизм заключается еще и в том, что комиссия открыто встала на сторону этих трейдеров! Не государственной компании "Энергоатом", не украинских энергетиков и шахтеров – а 3-4 фирм-прокладок, которые паразитируют на энергорынке", – подытожил Наливайченко.

Напомним, из-за махинаций трейдеров, которых участники рынка связывают с руководством НКРЭКУ, оптовые цены на электроэнергию упали до уровня в 2-3 раза ниже себестоимости АЭС.

В конце мая Минэнерго официально просило НКРЭКУ прекратить махинации, однако комиссия отказалась это делать, обвинив руководство государственного "Энергоатома" в неэффективности и непрофессионализме.

На заседании СНБО в июне руководитель НКРЭКУ Валерий Тарасюк и глава комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус заявили о недопустимости ограничения прав трейдеров.

Напомним, Наливайченко утверждал, что глава НКРЭКУ Тарасюк скрыл в декларации бизнес жены.