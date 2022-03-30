Свет, газ и вода – какая коммуналка в Польше, Испании и Германии

Цены на коммунальные услуги в Европе очень высоки / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

По информации управления ООН по делам беженцев, с начала вторжения России, из Украины уехало более 4 миллионов человек. Они выезжают в соседнюю Польшу, где и поселяются, либо двигаются в другие страны ЕС.

Редакция "Сегодня" помогает разобраться с базовой информацией, необходимой для проживания за рубежом. Рассказываем об особенностях оплаты коммунальных услуг в Польше, Испании и Германии.

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Польша

Среди поляков распространены сообщества жильцов, что-то похожее на наши ОСМД, среди которых выбирают бухгалтеров и ответственных за решение коммунальных вопросов лиц. Квартплату там не насчитывают, но за жилье платят взносы на техническое содержание в зависимости от количества квадратных метров.

Отдельно жители Польши платят за:

вывоз мусора (ориентировочно 13 злотых, или 91,50 грн);

(ориентировочно 13 злотых, или 91,50 грн); отопление (2 злотых, или 14 грн за метр квадратной площади);

(2 злотых, или 14 грн за метр квадратной площади); водоснабжение и водоотвод (11 злотых, или 77,42 грн за кубометр);

(11 злотых, или 77,42 грн за кубометр); электричество (0,4 злотого за киловатт-час и 0,3 злотого за доставку, ориентировочно от 4,93 грн.);

(0,4 злотого за киловатт-час и 0,3 злотого за доставку, ориентировочно от 4,93 грн.); газ (1,5 злотых за кубометр и 9 злотых ежемесячной платы, ориентировочно от 73,9 грн).

Учитывая цены за коммуналку, многие поляки предпочитают экономить. Они потребляют меньше газа и предпочитают электрические приборы. Выгоднее всего платить все суммы через интернет-банкинг, поскольку в отделениях банков и на почте за это берут комиссию.

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Испания

В отличие от Польши, в Испании есть налог на недвижимость – IBI, который обязаны платить все владельцы жилья. Его начисляют в расчете от 0,4 до 1,1% стоимости недвижимости. За очень дорогое имущество от 700 тысяч евро предусмотрен еще и налог на богатство.

Среди испанцев также распространены своеобразные ОСМД, которые называются сообществами владельцев, или Comunidad de Propietarios. Они отвечают за благоустройство – исправность лифтов, порядок в садах, паркоместа – и оплату коммунальных услуг.

В фонд сообщества каждый жилец делает ежемесячные взносы за основные услуги:

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электроэнергия – сумму начисляют по показателям счетчика, из расчета 0,24 евро (7,89 грн) за 1кВт;

– сумму начисляют по показателям счетчика, из расчета 0,24 евро (7,89 грн) за 1кВт; водоснабжение и водоотвод , в среднем обходится от 1 евро за кубометр, но в засушливых регионах может достигать и 2,5 евро – в эквиваленте это от 32,87 до 82,18 грн за "куб". Отдельно подают техническую воду для поливки, которая стоит дешевле;

, в среднем обходится от 1 евро за кубометр, но в засушливых регионах может достигать и 2,5 евро – в эквиваленте это от 32,87 до 82,18 грн за "куб". Отдельно подают техническую воду для поливки, которая стоит дешевле; газ с централизованной подачей есть только в крупных населенных пунктах, его стоимость составляет от 0,09 евро (2,96 грн) за кубометр. Есть вариант купить баллон с газом для приготовления пищи за 12,5 евро (410,91 грн), которого хватит на 2 месяца;

с централизованной подачей есть только в крупных населенных пунктах, его стоимость составляет от 0,09 евро (2,96 грн) за кубометр. Есть вариант купить баллон с газом для приготовления пищи за 12,5 евро (410,91 грн), которого хватит на 2 месяца; отопление – благодаря теплому климату, в большинстве своем испанцы не нуждаются в отоплении, но в горных местностях зима все же ощутимо бьет как по температуре воздуха, так и по карманам – в среднем 50 евро (1643,64 грн) в квартал.

Германия

В Германии привычной нам квартплаты нет, но существует три группы основных выплат, которые жители должны платить ежемесячно – это:

за услуги домоуправления частной компании (сбор платежей, текущие и капитальные ремонты) от 60 до 100 евро, или 1972,36 – 3287,27 грн;

частной компании (сбор платежей, текущие и капитальные ремонты) от 60 до 100 евро, или 1972,36 – 3287,27 грн; за коммунальные услуги – предоплата на год;

– предоплата на год; за общие жилищные услуги – ремонт лифтов, лестниц, обустройство детской площадки и т.п., от 30 до 50 евро, или 986,18 – 1643,64 грн.

За коммунальные услуги отвечают частные обслуживающие компании. Их немцы могут выбирать самостоятельно, ввиду выгодных для себя тарифов. Средние рыночные цены таковы:

электричество – 0,3 евро (9,86 грн) за киловатт-час;

вода – от 0,3 до 0,5 евро (до 16,44 грн) за кубометр;

газ – 5 евро (164,36 грн) за кубометр;

отопление – до 70 евро за сезон (2301,09 грн);

вывоз мусора – от 10 до 25 евро (328,73 – 821,82 грн) в месяц.

Отдельно еще могут взимать взносы в накопительный фонд дома – 15 евро (493,09 грн) за квадратный метр в месяц. Проходит также ежемесячный сбор на общественное радио- и телевещание по 17,5 евро (575,27 грн).

Раньше мы рассказывали о план поддержки Украины , который разработали Польша, Чехия и Словения Читайте также, как украинцам обменять наличные гривны в польских банках по новым правилам.