Субсидию отберут не за все покупки дороже 50 тысяч гривен: список исключений

Некоторые крупные покупки не будут учитывать при оформлении субсидии / Фото: Сергей Николаев, Сегодня
Министерство социальной политики Украины уточнило новые правила получения субсидий, которые заработали с 1 мая. Лишать помощи будут не за все единоразовые покупки на сумму более 50 тыс. гривен. Исключения:
- оплата коммунальных услуг и задолженности по ней;
- оплата медицинских услуг;
- оплата обучения.
Об этом рассказал заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко.
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Он уточнил, что теперь при назначении субсидии учитывается информация о взносах в уставной капитал организаций, покупке корпоративных прав, дорогих вещей, движимого и недвижимого имущества на сумму свыше 50 тыс. гривен.
Напомним, все получатели субсидий с 1 мая должны заново подать заявления на получение помощи. На это отвели несколько месяцев, но народный депутат Алексей Кучеренко предупредил: документы лучше подавать уже сейчас, ведь новые правила могут спровоцировать недовольство населения и "конфликтные ситуации".
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