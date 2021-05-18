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Субсидию отберут не за все покупки дороже 50 тысяч гривен: список исключений

18 мая, 21:05

Ксения Капустинская

При назначении помощи по оплате коммунальных услуг не будут учитываться некоторые крупные единоразовые расходы

Некоторые крупные покупки не будут учитывать при оформлении субсидии / Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Министерство социальной политики Украины уточнило новые правила получения субсидий, которые заработали с 1 мая. Лишать помощи будут не за все единоразовые покупки на сумму более 50 тыс. гривен. Исключения:

Об этом рассказал заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко.

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Он уточнил, что теперь при назначении субсидии учитывается информация о взносах в уставной капитал организаций, покупке корпоративных прав, дорогих вещей, движимого и недвижимого имущества на сумму свыше 50 тыс. гривен.

Напомним, все получатели субсидий с 1 мая должны заново подать заявления на получение помощи. На это отвели несколько месяцев, но народный депутат Алексей Кучеренко предупредил: документы лучше подавать уже сейчас, ведь новые правила могут спровоцировать недовольство населения и "конфликтные ситуации".

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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