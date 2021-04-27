Субсидии по-новому: украинцам показали документы на оформление льготы по коммуналке

Декларацию о доходах лиц, обратившихся за субсидией, дополнили нормами о депозитах, валюте и драгметаллах

Министерство социальной политики воплощает в жизнь намерение заглянуть украинцам в кошелек и ужесточить предоставление субсидий, поэтому изменило формы заявления о назначении жилищной субсидии в денежной форме и декларации о доходах лиц, обратившихся за субсидией, которую дополнили пунктами о банковских вкладах и покупке валюты.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины. Декларация будет дополнена пунктами о:

приобретении безналичной и/или наличной валюты, банковских металлов на общую сумму более 50 тысяч гривен в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии;

наличии средств на депозитных счетах в размере, превышающем 25-кратный размер прожиточного минимума (сейчас прожиточный минимум составляет 2270 грн, т.е речь идет о сумме в 56750 грн. – Ред.);

автомобиле, с даты выпуска которого прошло менее пяти лет (сейчас нужно указывать автомобиль старше 15 лет).

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По-прежнему нужно будет указать информацию о расходах на сумму более 50 тысяч гривен. Но этот пункт детализирован, в нем прописаны ценные бумаги, финансовые инструменты, виртуальные активы и т.п..

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Также остается в силе пункт об уплате алиментов и отсутствии задолженности.

Напомним, в эфире телеканала "Украина 24" бывший вице-премьер Павел Розенко назвал категорически неприемлемой инициативу правительства о переназначении субсидий.

А эксперт по вопросам соцполитики Андрей Павловский на телеканале "Украина 24" заявил, что в вопросе лишения украинцев субсидий много неясностей.