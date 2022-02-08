Строительство, транспорт и доставка: чем занимается турецкий бизнес в Украине

Как представлен турецкий бизнесс в Украине / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Договор о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией наконец-то подписали. Документ, над которым работали почти 15 лет, был подписан 3 февраля 2022 президентом Турции Эрдоганом в Киеве.
Между тем, аналитики YouControl исследовали, сколько турецких компаний уже работают в Украине, в каких секторах экономики и каких регионах.
Так, отмечается, что наибольший интерес турецкие бизнесмены проявляют в секции вида экономической деятельности (КВЭД) – оптовая и розничная торговля.
"Там сосредоточено абсолютное большинство компаний, где среди учредителей есть турецкие граждане, а именно – 1305 юридических лиц", – говорят в YouControl.
В каких еще сферах экономики находится турецкий бизнес:
- в перерабатывающей промышленности – 439 компаний; в секторе информации и телекоммуникаций – 351;
- в строительстве и в сфере транспорта – 338;
- складском хозяйстве, почте и курьерской деятельности 226.
"Если посмотреть в каких секторах экономики сосредоточено больше компаний с турецким капиталом, то в каждом из них сохраняется большой потенциал для роста" , – отмечают аналитики.
Где задействованы турецкие компании:
- в сфере поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 1,21% от общего количества компаний;
- в сфере временного размещения и организации питания" – 0,74;
- в информации и телекоммуникации – 0,69%.
Географическое расположение
Турецкий бизнес представлен практически в каждом большом украинском городе, но больше всего компаний сосредоточено в следующих регионах:
- Киев – 40,9% (1469 компаний);
- Одесщина 15,8% – (569);
- Львовщина – 6,8% (243);
- Харьковщина – 168;
- Херсонщина – 154.
Зачем Украине зона свободной торговли с Турцией?
По мнению политолога Александр Антонюк, так Украина получит возможность обеспечивать себя разнообразным сырьем и иметь более широкий доступ к рынкам.
Вместе с тем дипломат Александр Чалый считает соглашение о свободной торговле стратегическим успехом и большим историческим достижением для Украины.
"Да, у этого соглашения есть много рисков, однако это уже от нас зависит – как мы его используем. Сегодня нужно его не критиковать, а работать рационально и креативно, чтобы создать основу для украинского бизнеса, что позволит использовать соглашение в интересах национальных интересов" – сказал Чалый.
Он подчеркнул, что подробно прочитал соглашение и считает, что оно позволит увеличить поток инвестиций в Украину.
Ранее "Сегодня" также писали, что еще важного произошло во время визита Эрдогана в Киев и рассказывали, что Украина продолжила запрет на ввоз российских товаров.