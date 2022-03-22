Строительные услуги возвращаются – что можно заказать в ЦПАУ

Некоторые строительные услуги снова доступны украинцам / Фото: Коллаж: Сегодня
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину большинство компаний, в том числе государственных, вынуждены были прекратить предоставлять свои услуги украинцам. С течением времени они адаптировались к военным условиям и постепенно начинают возобновлять работу.
Центры предоставления административных услуг возобновляют работу в сфере строительства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Что теперь доступно украинцам
Теперь в некоторых ЦПАУ можно заказать:
- строительный паспорт застройки земельного участка;
- градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка;
- представление или внесение изменений в сообщение о начале подготовительных и строительных работ;
- регистрацию декларации о готовности объекта к эксплуатации.
Где это доступно
Пока возобновление работы ЦПАУ не происходит в городах, где идут боевые действия. В настоящее время строительные услуги доступны для жителей:
- Винницкой;
- Волынской;
- Днепропетровской;
- Закарпатской;
- Ивано-Франковской;
- Кировоградской;
- Львовской;
- Одесской;
- Полтавской;
- Ровенской;
- Тернопольской;
- Хмельницкой;
- Черкасской;
- Черновицкой;
- Житомирской области.
Государство будет ежемесячно выплачивать украинцам помощь
Ранее "Сегодня" рассказали, кому государство во время войны будет помогать финансово.
Каждому лицу, вынужденно покинувшему зону активных боевых действий, назначены выплаты в размере 2 тыс. грн ежемесячно. Кроме того, выплаты предусмотрены и для детей. За каждого ребенка, переехавшего в безопасное место, государство будет платить родителям 3 тыс. грн.
Деньги будут поступать и работодателям, которые будут устраивать на свои предприятия вынужденных переселенцев. А также семьям, которые будут предоставлять убежище вынужденным переселенцам и людям с инвалидностью.
Также мы писали о том, как получить средства на оплату коммунальных услуг за убежище вынужденных переселенцев.
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