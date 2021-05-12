Страховку медиков по инвалидности от COVID-19 получили единицы. Как Рада выйдет из ситуации

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Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий считает очень острой проблему со страховыми выплатами медикам, которые в результате COVID-19 получили инвалидность.

Об этом сообщает сайт партии "Слуга народа".

По его словам, за более чем год пандемии деньги получили лишь несколько человек. Хотя пострадали гораздо больше. Поэтому комитет разработал законопроект №5415, который позволит усовершенствовать механизм страховых выплат.

Радуцкий объяснил, что в законе "О защите населения от инфекционных болезней" указано, что страховую выплату предоставляют медикам в случае установления инвалидности в течение одного календарного года. В то же время Бюджетный кодекс определяет период календарного года с 1 января по 31 декабря.

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"Ограничение календарным годом не позволяет провести выплаты медику, который заболел в 2020 году, а группу инвалидности получил в 2021-м", – подчеркнул он.

Поэтому предлагается убрать из законодательства привязку к календарному году и дать возможность получить выплаты тем медикам, которые из-за этой технической неточности были лишены права на средства от государства.

Напомним, семьи медработников в случае их гибели от коронавируса, которым они инфицировались во время исполнения профессиональных обязанностей, должны получить более 1,5 млн грн. Если медик заболел и умер не во время работы с больными – 210 тыс. грн. Также полагаются выплаты в случае получения инвалидности вследствие заболевания медика коронавирусной инфекцией.

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