Степанов развеял "зраду" вокруг денег на вакцину: откуда взяли средства

Минфин в течение трех месяцев должен вернуть МОЗ 6,5 млрд грн, "одолженных" с другой программы

Министерство здравоохранения временно перечислило 6,5 млрд грн на закупку вакцины против COVID-19 из средств, которые должны были выделить на Программу медицинских гарантий в IV квартале 2021 года.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов рассказал на своей странице в Facebook.

Выступая в эфире телеканала "Наш", министр рассказал, что полгода назад при формировании Госбюджета Минздрав настаивал заложить 15,1 млрд грн на закупку вакцин. В результате было выделено только 4 млрд, за которые уже приобрели препараты.

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"Сегодня, чтобы оплатить следующие законтрактованные вакцины, нужны 6,5 млрд грн. Чтобы не вносить изменения в Госбюджет и не терять время, мы решили временно перевести эту сумму с IV квартала Программы медицинских гарантий на закупку вакцин. Согласно нашему постановлению, Министерство финансов в течение трех месяцев обязано вернуть соответствующую сумму обратно", – рассказал Степанов.

Он призвал не разводить панику и не поддаваться на политические провокации.

Напомним, Степанов заявил, что доставка первой партии вакцины Pfizer по программе COVAX откладывается и препарат прибудет не 14 апреля, как ранее анонсировалось, а 16-го.

Между тем, несмотря на медленные темпы иммунизации населения, Степанов заявил, что согласно новому плану вакцинации будут делать около 6 млн прививок в месяц.

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