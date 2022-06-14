Статус ВПЛ могут отобрать – кому придется вернуть деньги

Украинцев могут лишить статуса ВПЛ и выплат / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Даже если вы уже получили статус ВПЛ (внутренне перемещенного лица), у вас могут забрать его и, соответственно, отменить выплату финансовой помощи.
Эксперты "Бесплатной правовой помощи" рассказали, в каких случаях можно лишиться статуса ВПЛ.
Итак, украинцы могут потерять право на выплаты и статус, если вовремя не сообщат о смене своего места жительства.
По закону, у ВПЛ есть 10 дней, чтобы проинформировать о смене своего места жительства со дня прибытия.
Также, в случае добровольного возвращения домой переселенец обязан уведомить об этом уполномоченный орган по месту получения справки не позднее чем за три дня до дня отъезда.
Это можно сделать и через портал государственных услуг "Дія", а если факт возвращения домой умолчать – вы совершите нарушение и выплаты придется вернуть.
В каких еще случаях статуса ВПЛ могут лишить?
Кроме этого, причиной для лишения статуса ВПЛ может быть отъезд за границу на постоянное место жительства или если поданные данные о местонахождении оказались недостоверными.
Кому выплатят помощь в июне
По данными Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, в июне финансовую помощь (2000 грн на взрослого, 3000 грн на ребенка и лицо с инвалидностью ежемесячно) получат переселенцы из громад, вошедших в обновленный список ведомства.
В новом перечне 8 областей:
- Днепропетровская (7 громад);
- Донецкая (66 громад);
- Запорожская (64 громады);
- Луганская (37 громад);
- Николаевская (23 громады);
- Харьковская (51 громада);
- Херсонская (49 громад);
- Сумская (13 громад).
Каждый месяц список согласовывается с Министерством обороны.
"Сегодня" ранее писали, какую еще денежную помощь выплатят украинцам, и рассказывали, кому из переселенцев в Польше начнут доплачивать по 900 злотых.