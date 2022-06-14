Статус ВПЛ могут отобрать – кому придется вернуть деньги

Украинцев могут лишить статуса ВПЛ и выплат / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Даже если вы уже получили статус ВПЛ (внутренне перемещенного лица), у вас могут забрать его и, соответственно, отменить выплату финансовой помощи.

Эксперты "Бесплатной правовой помощи" рассказали, в каких случаях можно лишиться статуса ВПЛ.

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Итак, украинцы могут потерять право на выплаты и статус, если вовремя не сообщат о смене своего места жительства.

По закону, у ВПЛ есть 10 дней, чтобы проинформировать о смене своего места жительства со дня прибытия.

Также, в случае добровольного возвращения домой переселенец обязан уведомить об этом уполномоченный орган по месту получения справки не позднее чем за три дня до дня отъезда.

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Это можно сделать и через портал государственных услуг "Дія", а если факт возвращения домой умолчать – вы совершите нарушение и выплаты придется вернуть.

В каких еще случаях статуса ВПЛ могут лишить?

Также отобрать статус могут, если внутренне перемещенное лицо самостоятельно подало заявление об отказе от справки переселенца или совершило уголовное нарушение.

Кроме этого, причиной для лишения статуса ВПЛ может быть отъезд за границу на постоянное место жительства или если поданные данные о местонахождении оказались недостоверными.

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Кому выплатят помощь в июне

По данными Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, в июне финансовую помощь (2000 грн на взрослого, 3000 грн на ребенка и лицо с инвалидностью ежемесячно) получат переселенцы из громад, вошедших в обновленный список ведомства.

В новом перечне 8 областей:

Днепропетровская (7 громад);

Донецкая (66 громад);

Запорожская (64 громады);

Луганская (37 громад);

Николаевская (23 громады);

Харьковская (51 громада);

Херсонская (49 громад);

Сумская (13 громад).

Каждый месяц список согласовывается с Министерством обороны.

"Сегодня" ранее писали, какую еще денежную помощь выплатят украинцам, и рассказывали, кому из переселенцев в Польше начнут доплачивать по 900 злотых.