Становится все интереснее и жарче: что происходит с долларом на межбанке

Доллар на межбанке снова нестабилен / Фото: УНИАН, Сегодня
Курс доллара на межбанке в среду, 8 сентября, после длительного падения вырос – до 26,73-26,75.
Как говорят аналитики Минфина, выход Нацбанка с выкупом доллара по 26,72 гривни заставляет клиентов определяться со своими операциями на рынке.
Что происходило с курсом доллара на межбанке в течение месяца. Данные: Минфин
"На межбанке в ближайшее время будет становиться все интереснее и жарче, а скорее всего – произойдет коррекция по курсу доллара и его проседание закончится", – прогнозируют аналитики.
Как ожидается, принципиальным будет поведение Нацбанка и его ценники интервенций – от этого и будет зависеть уровень котировок доллара на межбанке.
В то же время евро на межбанке падает в цене, – до 31,6-31,62 грн.
Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак считает, что в Украине динамика доллара умеренно негативная. Гривня еще не готова дешеветь, а доллар не имеет сильной поддержки в виде спроса для того, чтобы расти.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко не видит оснований для девальвации гривни в сентябре – поэтому гривневые вклады по-прежнему остаются выгоднее валютных заначек.
Что происходило с курсом доллара
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.