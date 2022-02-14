США готовы предложить Украине кредитные гарантии на 1 млрд долларов

США заявили о готовности предложить Украине кредитные гарантии на $1 млрд. Фото: коллаж "Сегодня"
США предложат Украине гарантии по суверенным кредитам на 1 миллиард долларов, чтобы успокоить рынок в контексте ожидания войны
Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
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Салливан заявил, что Вашингтон готов пойти на такой шаг, чтобы помочь экономике Украине, пострадавшей из-за паники, вызванной возможным вторжением России. Кроме того, 1 млрд долларов может успокоить Киев.
кредитные гарантии на 1 миллиард долларов