США запретили импорт нефти и газа из России – Байден

Байден отказался спонсировать войну / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Соединенные Штаты запрещают импорт нефти, газа и любых других энергоносителей из России.

Об этом сообщил президент страны Джо Байден.

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Ранее о разработке соответствующего закона рассказало американское агентство Bloomberg. Кроме этого Штаты запрещают новые инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс,

"Я объявляю, что США принимают решения по российским энергоресурсам. Теперь российская нефть не будет поставляться в США. Мы не будем субсидировать войну в Украине", – сказал президент.

В своем Twitter президент также написал, что США ударили по главной артерии российской экономики.

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Сразу же после США от российской нефти и нефтепродуктов отказалась Великобритания. Соответствующее заявление сделало правительство страны.

Страна намерена полностью прекратить импорт российской нефти до конца 2022 года. На данный момент, российские поставки составляют 8% общего импорта в Британию, в США этот показатель находится на уровне 7%.

Отказ от российской нефти

Не смотря на то, что Европа не готова резко прекратить импорт российских энергоносителей, некоторые компании самостоятельно начали отказываться от кровавых ресурсов.

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Например, Нефтяная компания-гигант Royal Dutch Shell заявила, что отказывается от российских нефти и газа и немедленно прекращает участие во всех проектах РФ.

Также Shell прекратит все закупки российской сырой нефти, закроет сервисные станции, производство авиационного топлива и смазочных материалов в России.

"Сегодня" также писали, почему Евросоюз не может прямо сейчас слезть с газовой иглы РФ и рассказывали, какой еще нефтегазовый гигант отказался от российской нефти.