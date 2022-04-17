США выпустили монеты с изображением Зеленского — кто их может приобрести

В США выпустили памятные монеты по случаю обращения президента Украины Владимира Зеленского к американский Конгрессу 7 марта 2022 года. На одной из сторон монеты написано: "Лидер мира. Лидер мира".

Об этом сообщает сайт сувенирного магазина Белого дома.

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Стоит такая монета 100 долларов, и все 100% прибыли от продажи пойдут американскому Красному Кресту для усилий по оказанию помощи Украине. Тираж ее ограничен – 2500 шт. Монета имеет сертификат подлинности, к ней дают бархатный подарочный футляр с внешней коробкой из двух частей с золотой президентской печатью. Предзаказ доступен до 15 июня.

В страстной речи в стиле Черчилля через Zoom из своего офиса в Киеве президент Зеленский вызвал восхищение законодателей по обе стороны тем, что сделал больше всего для защиты своей страны и народа от жестокой агрессии России. Это был удивительно прямой призыв к действию со стороны лидера военного времени, который доказывает, что помощь Украине является моральным императивом для страны, позиционирующей себя как маяк свободы и демократии для всего мира, — говорится в описании монеты.

Монета США / Фото: whitehousegiftshop

Чехия выпустила банкноту "Слава Украине"

Чехия выразила поддержку Украине, выпустив коллекционную банкноту под названием Sláva Ukraině (Слава Украине). Все средства, полученные от ее реализации, будут направлены на помощь нашему государству.

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