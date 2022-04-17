США выпустили монеты с изображением Зеленского — кто их может приобрести

В страстной речи в стиле Черчилля через Zoom из своего офиса в Киеве президент Зеленский вызвал восхищение законодателей по обе стороны тем, что сделал больше всего для защиты своей страны и народа от жестокой агрессии России. Это был удивительно прямой призыв к действию со стороны лидера военного времени, который доказывает, что помощь Украине является моральным императивом для страны, позиционирующей себя как маяк свободы и демократии для всего мира, — говорится в описании монеты.
Монета США / Фото: whitehousegiftshop
На аверсе банкноты изображен Монумент Независимости, расположенный в самом центре Киева, на реверсе — Софийский собор, над которым развиваются сине-желтые флаги и выделена Украина на карте Европы.
Купить купюру можно на сайте за 1500 крон (примерно 1980 гривен). Новинку доставят покупателю в специальной качественной упаковке.
Напомним, что в Украине планируется ввести безусловный доход. Ежемесячную сумму украинцы будут получать в течение "длительного времени".
Раньше мы рассказывали, что в ближайшие два-три года замороженные активы России могут использоваться для выплаты компенсаций Украине за ущерб, нанесенный вторжением агрессора на наши земли.