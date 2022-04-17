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США выпустили монеты с изображением Зеленского — кто их может приобрести

Ульяна Лебич
17 апреля, 11:21
Монеты приурочены к памяти об обращении президента Украины к американскому Конгрессу

Сообщили о выпуске монет в Белом доме / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В США выпустили памятные монеты по случаю обращения президента Украины Владимира Зеленского к американский Конгрессу 7 марта 2022 года. На одной из сторон монеты написано: "Лидер мира. Лидер мира".