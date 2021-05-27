Сроки расследования по делу "Роттердам+" истекли еще в апреле 2021, – прокурор

/ Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Максимально допустимый законом срок досудебного расследования по уже закрытому делу "Роттердам+" истек еще в апреле 2021 года.

Об этом сообщил руководитель группы прокуроров Денис Демкив, пишет "Обозреватель" со ссылкой на его интервью изданию "Цензор.Нет".

"В день моего назначения старшим группы прокуроров срок следствия уже составил 12 месяцев и 1 день при максимально возможном сроке 12 месяцев. Соответственно, 20 мая по результатам исследования вышеуказанных доказательств мной было принято решение во исполнение требований УПК о закрытии производства по 6 человек. В этот момент следствие уже длилось 12 месяцев и 2 дня при допустимых 12 месяцах", - сообщил прокурор.

Он отметил, что законом не предусмотрено процедуры обновления или продления максимального срока досудебного следствия.

"Все эти факты я расписал в своем постановлении", – добавил руководитель группы прокуроров.

Демкив отметил, что кроме истечения срока досудебного расследования, было еще две фундаментальные причины закрытия дела. Это отсутствие факта нарушения закона при утверждении формулы и отсутствие убытков для государства и потребителей от действия формулы.

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Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, все они подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.