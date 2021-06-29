Сроки расследования дела "Роттердам+" уже закончились, – Пискун

Попытки в очередной раз оспаривать позицию прокуратуры по делу Святослав Пискун назвал спекуляциями

Все предусмотренные законом сроки для проведения расследования по делу "Роттердам+" уже закончились.

Об этом сообщил бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун, пишет "Оbozrevatel".

"Там уже сроки давности прошли по этому вопросу, сроки давности расследования. Там уже два или четыре года, сколько она... Она год и восемь месяцев и все – тема закрыта", - отметил экс-генпрокурор в эфире телеканала "Украина 24".

Он добавил, что решение прокурора о закрытии дела на сегодня законное и действующее.

Попытки в очередной раз оспаривать позицию прокуратуры по делу "Роттердам+" Святослав Пискун назвал спекуляциями.

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"Так странно мне смотреть и слушать, что уже 20-й раз, 15-й раз пускают по кругу одно и то же дело. Дело даже не в "Роттердаме", дело даже в том, что каждый гражданин имеет право на честное правосудие", – добавил Пискун.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.