Списание подержанных вагонов приведет к дефициту и падению экономики: письмо промышленников Шмыгалю

Проект приказа Министерства инфраструктуры "Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте", которым предусматривается введение ограничения срока эксплуатации железнодорожных грузовых вагонов, содержит признаки дискриминации и может привести к списанию 42 тысяч вагонов. Это вызовет дефицит вагонов и, как следствие, сокращение промышленного производства и потери в бюджетах всех уровней. Поэтому проект должен быть доработан. Об этом говорится в открытом письме ОП "Укрметаллургпром" к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, сообщает "Главком".

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Как сказано в письме, ключевой проблемой проекта остается требование, которым срок службы вагонов продлевается только после проведения капитального ремонта с продлением срока службы (далее КРУ), и только на 3 года, который бизнес по ряду причин считает неприемлемым.



"Кроме довольно сложной процедуры согласования, которая требует привлечения АО "Укрзализныця" и структур, находящихся в Российской Федерации, сам процесс подготовки ТУ является достаточно трудоемким и недостаточно урегулированным в данном проекте, получение документов может достигать двух лет(!)", – отмечают промышленники.



Кроме того, отмечается в письме, у такой нормы есть и другие существенные риски. Сами заводы не заинтересованы в продлении сроков эксплуатации подвижного состава – им лучше производить новые вагоны, поэтому может иметь место затягивание процесса по ТУ. Кроме того, на территории Украины курсируют вагоны не только отечественных производителей, но и вагоны других стран, и для получения первичной технической документации придется, например, обращаться к предприятиям из Российской Федерации.



Промышленники напоминают: стоимость ремонта полувагона составляет около 200-300 тыс. грн, поэтому проводить такие ремонты раз в 3 года нецелесообразно: владельцы парка вагонов будут вынуждены тратить на плановые и капитальные ремонты значительные средства, которые невозможно покрыть доходами от вагонов за такой короткий промежуток времени.



"Установление такого короткого промежутка времени между капитальными ремонтами имеет целью сделать продлении срока вагонов экономически нецелесообразным, лишив владельца вагона возможности получать доходы от эксплуатации еще технически пригодного вагона. Поэтому целесообразно увеличение срока до 5 лет и проведение продления срока исключительно через КР", – подчеркивают промышленники.



Кроме того, условие об обязательном продлении срока через КРП имеет дискриминационные признаки: такие ремонты, согласно проекту, могут выполнять только специализированные предприятия по специальным разрешениям, которые имеют лишь несколько вагоноремонтных заводов в Украине.



"Учитывая все сказанное, просим дать поручение Министерству инфраструктуры отправить Проект Приказа на доработку, а в обновленной редакции предусмотреть, что продление срока службы грузовых вагонов возможно после КР (капитального ремонта), который проводит вагоностроительное или вагоноремонтное предприятие, и сроком до 5 лет" , – резюмируют промышленники.



Ранее Европейская бизнес-ассоциация также заявила, что предложенный Мининфраструктуры проект должен быть доработан, ведь обновленная редакция все еще содержит много противоречивых норм. В частности, о том, что предельный срок службы грузового вагона рассчитывается по результатам контрольных испытаний на каждую модель или тип грузового вагона. В то же время не определяется процедура / порядок / критерии проведения таких испытаний, а также форма, сроки и кто конкретно должен формировать результат испытаний.



В свою очередь народный депутат Сергей Магера заявил, что власть не услышала бизнес в вопросе ограничения сроков эксплуатации железнодорожных вагонов, и проект приказа до сих пор нуждается в серьезной доработке.