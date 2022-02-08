Спецсубсидия для жителей Донбасса: что это такое и какой размер выплат

Спецсубсидии для жителей Донбасса: что известно / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Кабинет министров создал специальную программу программу субсидирования для украинцев, которые живут на прифронтовой линии в Донецкой и Луганской областях.

Как рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью каналу "Дом", субсидия в размере 1500-1700 грн полагается тем людям, которые отапливают свои жилые дома с помощью электрообогревателя.

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По ее словам, войшла разрушила инфраструктуру Донбасса, поэтому многие жители региона остались без газового и электроотопления, и используют обогреватели, чтобы поддерживать в домах комфортную температуру.

"И мы сделали исключение, и всем населенным пунктам, которые находятся на линии разграничения, дали право на субсидию по тарифам, как для электроотопления. То есть они обогреваются электрообогревателями. И мы им предоставили такую ​​возможность. А это 1500-1700 грн", – сказала Лазебная.

Подобный механизм запущен для жителей Донецкой области. Сейчас Кабмин работает с администрацией Луганской области, чтобы местные власти помогли украинцам получить эти субсидии.

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Субсидия онлайн

Субсидии на коммуналку в Украине получают около 2,5 миллионов домохозяйств, но далеко не все украинцы ознакомлены с размером назначенной соцпомощи. Узнать о субсидии можно достаточно легко:

зайдите на сайт ИВЦ Минсоцполитики;

выберите область, где вы проживаете, населенный пункт, улицу, номер дома или квартиры;

получите информацию о назначении субсидии для оплаты коммунальных услуг на экране.

Напомним, "Сегодня" узнавали, как не остаться без помощи на коммуналку и почему 200 тысяч домохозяйств лишили субсидий.